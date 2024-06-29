У Вільнянську збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Вільнянську збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару РФ

МВС України
Вільнянськ

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про 18 поранених під час атаки Росії на місто Вільнянськ.

Головні тези:

  • Російські військові атакували центр міста Вільнянськ, що призвело до загибелі 7 осіб, в тому числі 2 дітей, та поранення 18 осіб.
  • Дії Росії в Вільнянську викликали загоряння та пошкодження цивільної інфраструктури, але за допомогою ДСНС пожежі були ліквідовані.
  • Поліція, парамедики, сапери та інші служби працюють на місці події для пошуково-рятувальних операцій та допомоги постраждалим.
  • Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив збільшення кількості загиблих та поранених у Вільнянську та підкреслив цивільний характер атаки РФ.

Кількість постраждалих у Вільнянську збільшилася

Російські військові вдарили по центру міста Вільнянськ Запорізької області. Прицільно, цинічно та жорстоко — по цивільних людях посеред вихідного дня.

Станом на 20:15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей. Ще 18 осіб, серед яких 4 дітей — травмовано.

Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані.

Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби.

Російська армія вбила двох дітей у Вільнянську

О 19.30 керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість загиблих у Вільнянську збільшилася.

Черговий російський теракт проти цивільного населення. Ворог вбив 7 людей у Вільнянську Запорізької області. Двоє загиблих — діти.

Федоров повідомив, що кількість поранених у місті зросла до 10 людей.

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