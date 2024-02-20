В Воздушных силах назвали причину понижения активности авиации РФ

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что после сбития вражеских самолетов произошло существенное снижение активности вражеской авиации.

Россияне после массовой потери самолетов стали гораздо меньше летать

О снижении активности авиации РФ сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Как показывает практика, что на северном, что на южном, что на восточном направлении после падения российских самолетов, после их уничтожения определенный период оккупанты не решаются подлетать ближе. А чем ближе подлетает самолет с управляемыми авиабомбами под крыльями, тем дальше эти бомбы могут лететь вглубь нашей обороны, – рассказал Игнат. Юрий Игнат спикер Командование Воздушных Сил ВСУ

Поэтому, по словам спикера, противник понимает, что его могут достать и "уж так нагло они себя не ведут".

И летают меньше. Особенно вчера активность вражеской авиации была значительно и значительно меньше, - добавил Игнат. Поделиться

Что известно об уничтожении самолетов РФ

За последние дни ВСУ уничтожили 6 самолетов россиян.

Так, 19 февраля в Мариуполе раздались взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты совершали удары КАБами по позициям украинских сил.

18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.