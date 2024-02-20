В Воздушных силах назвали причину понижения активности авиации РФ

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что после сбития вражеских самолетов произошло существенное снижение активности вражеской авиации.
Россияне после массовой потери самолетов стали гораздо меньше летать
О снижении активности авиации РФ сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Поэтому, по словам спикера, противник понимает, что его могут достать и "уж так нагло они себя не ведут".
Что известно об уничтожении самолетов РФ
За последние дни ВСУ уничтожили 6 самолетов россиян.
Так, 19 февраля в Мариуполе раздались взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты совершали удары КАБами по позициям украинских сил.
18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.
А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.
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