У Повітряних силах назвали причину зниження активності авіації РФ

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що після збиття ворожих літаків відбулося суттєве зниження активності ворожої авіації.
Росіяни після масової втрати літаків стали значно менше літати
Про зниження активності авіації РФ повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Тому, за словами спікера, противник розуміє, що його можуть дістати і "вже так нахабно вони себе не ведуть".
Що відомо про збиття літаків РФ
За останні дні ЗСУ знищили 6 літаків росіян.
Так, 19 лютого у Маріуполі пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння літака. Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.
18 лютого ВСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.
А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.
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