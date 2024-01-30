В ночь на 30 января силы ПВО сбили 15 из 35 российских беспилотников. Большинство из них было направлено по прифронтовым или приграничным территориям.

Почему силы ПВО сбили небольшой процент дронов

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона пояснил, что на прифронтовых и приграничных территориях меньше времени на сбивание беспилотников.

Для кого-то это, может быть, удивительно. Привыкли видеть, возможно, и 100% ущерб. Надо людям объяснять. Это не какое-то изменение тактики. Враг наносит удары разным количеством БпЛА по разным направлениям и по разным направлениям, — сказал Игнат. Поделиться

Спикер отметил, что большую часть из 35 дронов россияне направили по прифронтовым территориям, близко к линии боевого столкновения, государственной границе и так далее.

Таким образом, противник пытался поразить различные объекты (военные, гражданские и топливно-энергетического сектора) близко к своей границе или оккупированной территории.

Последствия атаки дронов в ночь на 30 января

В Киевской области в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар, три автомобиля.

Жертв и пострадавших у населения нет.

В Донецкой области 1 человек погиб и 1 ранен в результате ночного удара по Мирнограду. Россияне попали ракетой в пристройку в отель — на момент удара в отеле находились около 30 человек, они не пострадали.

В Черкасской области в Уманском районе "шахед" попал по заброшенной постройке.

В Днепропетровской области в районе Кривого Рога дрон попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже обуздали.

В Николаевской области в результате падения обломков дрона занялся грузовой автомобиль, пожар оперативно ликвидирован. Водитель получил черепно-мозговую травму.

В Херсонской области двумя дронами повреждено складское помещение на территории предприятия. Без пострадавших.

В Харьковской области по меньшей мере шесть дронов атаковали Змиев. Повреждены гражданское предприятие и жилые дома. Ранения получили два человека — 52- и 61-летний мужчины.