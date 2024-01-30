У ніч на 30 січня сили ППО збили 15 з 35 російських безпілотників. Більшість з них було спрямовано по прифронтових або прикордонних територіях.

Чому сили ППО збили невеликий відсоток дронів

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, що на прифронтових та прикордонних територіях менше часу на збиття безпілотників.

Для когось це, можливо, дивно. Звикли бачити, можливо, і 100% збиття. Потрібно людям пояснювати. Це не є якась там зміна тактики. Ворог завдає ударів різною кількістю БпЛА на різних напрямках і з різних напрямків, — сказав Ігнат. Поширити

Речник зазначив, що більшу частину з 35 дронів росіяни спрямували по прифронтових територіях, близько до лінії бойового зіткнення, державного кордону і так далі.

Таким чином противник намагався уразити різні об`єкти (військові, цивільні і паливно-енергетичного сектора) близько до свого кордону чи окупованої території.

Наслідки атаки дронів у ніч на 30 січня

У Київській області внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар, три автомобілі.

Жертв та постраждалих серед населення немає.

На Донеччині 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок нічного удару по Мирнограду. Росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю — на момент удару в готелі перебували близько 30 людей, вони не постраждали.

На Черкащині в Уманському районі "шахед" влучив по закинутій споруді.

На Дніпропетровщині в районі Кривого Рогу дрон поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

На Миколаївщині внаслідок падіння уламків дрона зайнявся вантажний автомобіль, пожежа оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму.

На Херсонщині двома дронами пошкоджено складське приміщення на території підприємства. Без потерпілих.

На Харківщині щонайменше шість дронів атакували Зміїв. Пошкоджені цивільне підприємство та житлові будинки. Поранень зазнали двоє людей — 52- та 61-річний чоловіки.