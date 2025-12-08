В Воздушных силах отреагировали на "ликвидацию бомбардировщиком" двух пилотов РФ
В Воздушных силах отреагировали на "ликвидацию бомбардировщиком" двух пилотов РФ

бомбардировщик
Читати українською
Источник:  online.ua

7 декабря внезапно сработал механизм катапультирования пилотов бомбардировщика РФ, когда борт находился в укрытии. Летчики страны-агрессорки погибли. В Воздушных силах ВСУ иронически отреагировали на событие.

Главные тезисы

  • 7 декабря механизм катапультирования пилотов бомбардировщика РФ сработал в укрытии, что привело к гибели летчиков.
  • Начальник коммуникаций Воздушных сил ВСУ иронически выразил надежду, что также произошло возгорание борта.

"Ликвидация бомбардировщиком": Игнат отреагировал на гибель российских пилотов

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат иронически прокомментировал новость о том, что российский бомбардировщик случайно ликвидировал двух пилотов.

Сообщалось, что штурман и пилот получили несовместимые с жизнью травмы в результате срабатывания механизма катапультирования. В Facebook Игнат выразил надежду, что во время инцидента произошло "небольшое возгорание борта", что повлекло за собой невозможность его эксплуатации.

Бох есть! Очень надеюсь, что пиропатроны обоих катапульт, врезавшихся в потолок железобетонного укрытия, повлекли за собой "небольшое возгорание борта", ну или какие-то другие "несовместимые" с его эксплуатацией причины! Смерть противникам!

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ

Напомним, в России бомбардировщик внезапно катапультировал двух пилотов. Они погибли от полученных травм.

Как рассказал российский блоггер Fighterbomber, тесно связанный со структурами военно-воздушных сил страны-оккупанта, инцидент произошел вчера, 7 декабря, в одном из бомбардировочных авиационных полков.

На самолете, стоящем в укрытии, произошло износ системы катапультирования. Летчик и штурман получили несовместимые с жизнью травмы.

