В Воздушных силах отреагировали на "ликвидацию бомбардировщиком" двух пилотов РФ

7 декабря внезапно сработал механизм катапультирования пилотов бомбардировщика РФ, когда борт находился в укрытии. Летчики страны-агрессорки погибли. В Воздушных силах ВСУ иронически отреагировали на событие.
Главные тезисы
- 7 декабря механизм катапультирования пилотов бомбардировщика РФ сработал в укрытии, что привело к гибели летчиков.
- Начальник коммуникаций Воздушных сил ВСУ иронически выразил надежду, что также произошло возгорание борта.
"Ликвидация бомбардировщиком": Игнат отреагировал на гибель российских пилотов
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат иронически прокомментировал новость о том, что российский бомбардировщик случайно ликвидировал двух пилотов.
Сообщалось, что штурман и пилот получили несовместимые с жизнью травмы в результате срабатывания механизма катапультирования. В Facebook Игнат выразил надежду, что во время инцидента произошло "небольшое возгорание борта", что повлекло за собой невозможность его эксплуатации.
Напомним, в России бомбардировщик внезапно катапультировал двух пилотов. Они погибли от полученных травм.
Как рассказал российский блоггер Fighterbomber, тесно связанный со структурами военно-воздушных сил страны-оккупанта, инцидент произошел вчера, 7 декабря, в одном из бомбардировочных авиационных полков.
