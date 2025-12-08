У Повітряних силах відреагували на "ліквідацію бомбардувальником" двох пілотів РФ
Категорія
Події
Дата публікації

У Повітряних силах відреагували на "ліквідацію бомбардувальником" двох пілотів РФ

бомбардувальник
Джерело:  online.ua

7 грудня раптово спрацював механізм катапультування пілотів бомбардувальника РФ, коли борт перебував в укритті. Льотчики країни-агресорки загинули. У Повітряних силах ЗСУ іронічно відреагували на подію.

Головні тези:

  • Повітряні сили відреагували іронічно на трагедію з ліквідацією пілотів бомбардувальника РФ.
  • Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловив сподівання, що причиною смерті пілотів стало невелике займання борта, що спричинило неможливість його експлуатації.

“Ліквідація бомбардувальником”: Ігнат відреагував на загибель російських пілотів

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат іронічно прокоментував новину про те, що російський бомбардувальник випадково ліквідував двох пілотів.

Повідомлялося, що штурман та пілот отримали несумісні з життям травми внаслідок спрацювання механізму катапультування. У Facebook Ігнат висловив сподівання, що під час інциденту сталося "невелике займання борта", що спричинило неможливість його експлуатації.

Бох єсть! Дуже сподіваюсь, що піропатрони обох катапульт, які врізалися в стелю залізобетонного укриття, спричинили "нєбольшое возгораніє борта", ну або якісь інші "нєсовмєстімиє" з його експлуатацією причини! Смерть ворогам!

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, у Росії бомбардувальник раптово катапультував двох пілотів. Вони загинули від отриманих травм.

Як розповів російський блогер Fighterbomber, тісно повʼязаний зі структурами військово-повітряних сил країни-окупанта, інцидент стався вчора, 7 грудня, в одному з бомбардувальних авіаційних полків.

На літаку, що стоїть в укритті, сталося спрацювання системи катапультування. Льотчик та штурман отримали травми несумісні із життям.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російський літак скинув авіабомбу на Воронезьку область — деталі
літак рф
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Підмосков'ї розбився російський літак "Sukhoi Superjet" — відео
Sukhoi Superjet
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російський літак Ан-2 впав у Північній Осетії — відео
Ан-2

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?