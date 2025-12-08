У Повітряних силах відреагували на "ліквідацію бомбардувальником" двох пілотів РФ

7 грудня раптово спрацював механізм катапультування пілотів бомбардувальника РФ, коли борт перебував в укритті. Льотчики країни-агресорки загинули. У Повітряних силах ЗСУ іронічно відреагували на подію.

“Ліквідація бомбардувальником”: Ігнат відреагував на загибель російських пілотів

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат іронічно прокоментував новину про те, що російський бомбардувальник випадково ліквідував двох пілотів.

Повідомлялося, що штурман та пілот отримали несумісні з життям травми внаслідок спрацювання механізму катапультування. У Facebook Ігнат висловив сподівання, що під час інциденту сталося "невелике займання борта", що спричинило неможливість його експлуатації.

Бох єсть! Дуже сподіваюсь, що піропатрони обох катапульт, які врізалися в стелю залізобетонного укриття, спричинили "нєбольшое возгораніє борта", ну або якісь інші "нєсовмєстімиє" з його експлуатацією причини! Смерть ворогам! Юрій Ігнат Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, у Росії бомбардувальник раптово катапультував двох пілотів. Вони загинули від отриманих травм.

Як розповів російський блогер Fighterbomber, тісно повʼязаний зі структурами військово-повітряних сил країни-окупанта, інцидент стався вчора, 7 грудня, в одному з бомбардувальних авіаційних полків.