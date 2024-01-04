В Воздушных силах озвучили количество сбитых вражеских "шахедов" за ночь

Российские оккупанты атаковали Украину ночью против 4 января дронами и ракетами. Два БПЛА сбили силы противовоздушной обороны.

Силы ПВО озвучили результаты своей работы

Как отмечают военные, в ночь на 4 января враг атаковал двумя ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Оба уничтожены в Хмельницкой области.

Также оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами по Харьковской и Донецкой областях.

Что известно об обстреле Украины 4 января

В Донецкой области ракеты попали по центру Курахово. Разрушены детский сад, школа, многоэтажки, профилакторий и кафе. Без пострадавших.

По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет. Все обстоятельства и последствия удара устанавливаем, сообщил Филашкин. Поделиться

В Харькове враг нанес два удара, предварительно ракетами С-300, по Шевченковскому району. Взрывной волной повреждены окна в жилом доме. Без пострадавших.

Войска РФ в последние недели активизировали удары по Харькову с помощью ракет и дронов-камикадзе. Вечером 2 января в Харькове прогремели мощные взрывы. Российская Федерация в очередной раз атаковала город. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

Также мэр города Игорь Терехов сообщал о "прилете" рядом с жилым домом. Глава Харьковской ОВО отмечал, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.