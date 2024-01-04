В Воздушных силах озвучили количество сбитых вражеских "шахедов" за ночь
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных силах озвучили количество сбитых вражеских "шахедов" за ночь

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Российские оккупанты атаковали Украину ночью против 4 января дронами и ракетами. Два БПЛА сбили силы противовоздушной обороны.

Силы ПВО озвучили результаты своей работы

Как отмечают военные, в ночь на 4 января враг атаковал двумя ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Оба уничтожены в Хмельницкой области.

Также оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами по Харьковской и Донецкой областях.

Что известно об обстреле Украины 4 января

В Донецкой области ракеты попали по центру Курахово. Разрушены детский сад, школа, многоэтажки, профилакторий и кафе. Без пострадавших.

По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет. Все обстоятельства и последствия удара устанавливаем, сообщил Филашкин.

В Харькове враг нанес два удара, предварительно ракетами С-300, по Шевченковскому району. Взрывной волной повреждены окна в жилом доме. Без пострадавших.

Войска РФ в последние недели активизировали удары по Харькову с помощью ракет и дронов-камикадзе. Вечером 2 января в Харькове прогремели мощные взрывы. Российская Федерация в очередной раз атаковала город. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

Также мэр города Игорь Терехов сообщал о "прилете" рядом с жилым домом. Глава Харьковской ОВО отмечал, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Уничтожили "Шахеды". Олещук показал успешную боевую работу ПВО — видео
Николай Олещук
Николай Олещук
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
За 1 января силы ПВО уничтожили 9 из 10 российских "шахедов"
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО за ночь уничтожили все 35 российских "шахедов"
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.