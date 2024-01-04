У Повітряних силах озвучили кількість збитих ворожих "шахедів" за ніч

Російські окупанти атакували Україну вночі проти 4 січня дронами та ракетами. Два БПЛА збили сили протиповітряної оборони.

Сили ППО озвучили результати своєї роботи

Як зазначають військові, у ніч на 4 січня ворог атакував двома ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Обидва - знищені на Хмельниччині.

Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківській та Донецькій областях.

Що відомо про обстріл України 4 січня

На Донеччині ракети влучили по центру Курахового. Зруйновані дитячий садок, школа, багатоповерхівки, профілакторій і кав'ярня. Без постраждалих.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає. Усі обставини та наслідки удару встановлюємо, – повідомив Філашкін. Поширити

У Харкові ворог завдав два удари, попередньо — ракетами С-300, по Шевченківському району. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житловому будинку. Без постраждалих.

Війська РФ в останні тижні активізували удари по Харкову за допомогою ракет та дронів-камікадзе. Так, увечері 2 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Російська Федерація вкотре атакувала місто. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Також мер міста Ігор Терехов повідомляв про "приліт" поряд із житловим будинком. Глава Харківської ОВА зазначав, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.