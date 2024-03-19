В Воздушных силах показали уничтожение дрона на юге Украины — видео

Украинские защитники сегодня, 19 марта, вечером уничтожили беспилотник россиян на южном направлении. Это удалось запечатлеть на видео.
В Воздушных силах показали уничтожение дрона на юге Украины
Олещук поблагодарил за уничтожение беспилотника воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.
Атаки дронов
Напомним, российские оккупанты активно используют беспилотники в войне против Украины. В частности, они запускают по территории нашей страны дроны-камикадзе "Шахед".
Часто атаки дронов направлены на гражданскую инфраструктуру Украины, из-за чего гибнут и ранятся мирные жители.
В частности, ночью 13 марта россияне ударили по Сумам. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилую пятиэтажку.
Были разрушены 15 квартир, около 30 — повреждены. Из-за такой атаки погибли и ранены.
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