В Воздушных силах показали уничтожение дрона на юге Украины — видео

Украинские защитники сегодня, 19 марта, вечером уничтожили беспилотник россиян на южном направлении. Это удалось запечатлеть на видео.

В Воздушных силах показали уничтожение дрона на юге Украины

Вечер 19 марта. Продолжаем уничтожать вражеские БПЛА на южном направлении, — написал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук и обнародовал видео работы ВСУ. Поделиться

Олещук поблагодарил за уничтожение беспилотника воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты активно используют беспилотники в войне против Украины. В частности, они запускают по территории нашей страны дроны-камикадзе "Шахед".

Часто атаки дронов направлены на гражданскую инфраструктуру Украины, из-за чего гибнут и ранятся мирные жители.

В частности, ночью 13 марта россияне ударили по Сумам. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилую пятиэтажку.

Были разрушены 15 квартир, около 30 — повреждены. Из-за такой атаки погибли и ранены.