В Воздушных силах показали уничтожение дрона на юге Украины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных силах показали уничтожение дрона на юге Украины — видео

Николай Олещук
дрон
Читати українською

Украинские защитники сегодня, 19 марта, вечером уничтожили беспилотник россиян на южном направлении. Это удалось запечатлеть на видео.

В Воздушных силах показали уничтожение дрона на юге Украины

Вечер 19 марта. Продолжаем уничтожать вражеские БПЛА на южном направлении, — написал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук и обнародовал видео работы ВСУ.

Олещук поблагодарил за уничтожение беспилотника воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты активно используют беспилотники в войне против Украины. В частности, они запускают по территории нашей страны дроны-камикадзе "Шахед".

Часто атаки дронов направлены на гражданскую инфраструктуру Украины, из-за чего гибнут и ранятся мирные жители.

В частности, ночью 13 марта россияне ударили по Сумам. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилую пятиэтажку.

Были разрушены 15 квартир, около 30 — повреждены. Из-за такой атаки погибли и ранены.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Армия дронов" уничтожила 88 танков армии РФ за 2 недели
Михаил Федоров
Танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разбирали найденный дрон. Трое жителей Херсонщины погибли из-за взрыва
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЛСР дронами уничтожил средства связи армии РФ на Белгородщине — видео
ЛСР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?