У Повітряних силах показали знищення дрону на півдні України — відео

Українські захисники сьогодні, 19 березня, увечері знищили безпілотник росіян на південному напрямку. Це вдалося зафіксувати на відео.
У Повітряних силах показали знищення дрону на півдні України
Олещук подякував за знищення безпілотника воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади.
Атаки дронів
Нагадаємо, російські окупанти активно використовують безпілотники у війні проти України. Зокрема, вони запускають по території нашої країни дрони-камікадзе "Шахед".
Часто атаки дронів спрямовані на цивільну інфраструктуру України, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.
Зокрема, вночі 13 березня росіяни вдарили по Сумах. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житлову п'ятиповерхівку.
Було зруйновано 15 квартир, близько 30 — пошкоджено. Через таку атаку були загиблі та поранені.
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