У Повітряних силах показали знищення дрону на півдні України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах показали знищення дрону на півдні України — відео

Микола Олещук
дрон

Українські захисники сьогодні, 19 березня, увечері знищили безпілотник росіян на південному напрямку. Це вдалося зафіксувати на відео.

У Повітряних силах показали знищення дрону на півдні України

Вечір 19 березня. Продовжуємо знищувати ворожі БПЛА на південному напрямку, — написав командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук та оприлюднив відео роботи ЗСУ.

Олещук подякував за знищення безпілотника воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти активно використовують безпілотники у війні проти України. Зокрема, вони запускають по території нашої країни дрони-камікадзе "Шахед".

Часто атаки дронів спрямовані на цивільну інфраструктуру України, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Зокрема, вночі 13 березня росіяни вдарили по Сумах. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житлову п'ятиповерхівку.

Було зруйновано 15 квартир, близько 30 — пошкоджено. Через таку атаку були загиблі та поранені.

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