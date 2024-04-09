В Воздушных силах показали уничтожение "Шахеда" на юге Украины — видео

Украинские защитники ночью, 9 апреля, уничтожили вражеский "Шахед" на юге страны. Это удалось запечатлеть на видео.

Как ликвидировали "Шахед" на юге Украины

Вражеских БПЛА на юге меньше не становится, но воины Воздушных сил минусуют их ежесуточно, — написал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Поделиться

На видео показана боевая работа по вражескому "Шахеду" ночью 9 апреля.

Кроме того, по словам командующего, сегодня в полдень был уничтожен очередной российский "Орлан-10". Работали Одесская и Херсонская зенитные ракетные бригады.

Россия применяет новые ракеты при обстрелах Украины

Ракеты, которыми Россия обстреливает сейчас Украину, были изготовлены в 2023-2024 годах.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Как отмечают наши коллеги из Научно-исследовательского экспертного центра, занимающиеся изучением обломков, они являются "свежими", то есть только ракета была изготовлена и сразу применяется. Об этом свидетельствуют свежие компоненты, изготовленные в ближайшие месяцы, — сказал Илья Евлаш. Поделиться

Спикер напомнил, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на складах в России может храниться до 950 ракет, но сколько из них может быть применено сейчас — неизвестно. По его словам, сейчас враг накапливает ракеты для последующих массовых обстрелов Украины.

Евлаш сообщил, что сейчас Россия продолжает применять тактику использования "Шахедов" для разведки мест базирования украинских ПВО, радаров, электростанций.

Враг понимает, что в скором времени мы можем получить достаточно мощное оружие от западных партнеров, поэтому цель у них неизменная — поражение критической инфраструктуры на территории Украины.

Евлаш также сообщил, что сегодня был сбит разведывательный беспилотник "Орлан 10" над акваторией Черного моря. По его словам, российские дроны там работают постоянно. Спикер напомнил, что недавно удалось сбить тактический беспилотник "Форпост" за 7 млн долл., который, вероятно, выполнял разведывательную функцию.