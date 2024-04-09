У Повітряних силах показали знищення "Шахеда" на півдні України — відео

Українські захисники вночі, 9 квітня, знищили ворожий "Шахед" на півдні країни. Це вдалося зафіксувати на відео.

Як ліквідували "Шахед" на півдні України

Ворожих БПЛА на півдні менше не стає, але воїни Повітряних сил мінусують їх щодоби, — написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Поширити

На відео показана бойова робота по ворожому "Шахеду" уночі 9 квітня.

Окрім того, за словами командувача, сьогодні опівдні було знищено черговий російський "Орлан-10". Працювали Одеська та Херсонська зенітні ракетні бригади.

Росія застосовує нові ракети при обстрілах України

Ракети, якими Росія обстрілює зараз Україну, були виготовлені в 2023 — 2024 роках.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Як зазначають наші колеги з Науково-дослідного експертного центру, які займаються вивченням уламків [російських ракет], вони є "свіжими", тобто тільки ракета була виготовлена і відразу застосовується. Про це свідчать свіжі компоненти, які виготовлені протягом найближчих місяців, — сказав Ілля Євлаш. Поширити

Спікер нагадав, що, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, на складах в Росії може зберігатися до 950 ракет, але скільки з них можуть бути застосувана зараз — не відомо. За його словами, зараз ворог накопичує ракети для наступних масованих обстрілів України.

Євлаш повідомив, що зараз Росія продовжує застосовувати тактику використання "Шахедів" для розвідування місць базування української ППО, радарів, електростанцій.

Ворог розуміє, що незабаром ми можемо отримати досить потужну зброю від західних партнерів, тому ціль у них незмінна — ураження критичної інфрастуктури на території України.

Євлаш також повідомив, що сьогодні було збито розвідувальний безпілотник "Орлан 10" над акваторією Чорного моря. За його словами, російські дрони працюють там постійно. Спікер нагадав, що нещодавно вдалося збити тактичний безпілотник "Форпост"" за 7 млн дол, який, ймовірно, виконував розвідувальну функцію.