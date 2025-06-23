В Воздушных силах призвали украинцев не публиковать фотографии обломков дронов и ракет

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат раскрыл детали массированной атаки РФ на Киев и призвал граждан не обнародовать фото обломков шахедов и ракет.
Главные тезисы
- Начальник управления коммуникаций ВСУ раскрыл детали массированной атаки РФ на Киев.
- Воздушные силы ВСУ призвали граждан не размещать фотографии обломков ракет и дронов после нападения РФ.
- Отражая воздушную атаку, привлекались дроновое ПВО, истребительная авиация и другие вооруженные системы.
ПС просит граждан не публиковать фото обломков ракет и дронов
Почти все ракеты и "шахеды" Россия сегодня ночью направила именно в Киев, в городе есть прямые попадания в шести локациях.
К отражению атаки привлекалось дроновое ПВО, истребительная авиация, зенитно-ракетные войска, заметил Игнат.
Фактически все сегодня составляющие системы ПВО были вовлечены в отражение этого воздушного нападения. Как видим, результат есть. Но обломки сбитых "шахедов" и ракет все равно приносят огромный вред.
Игнат в очередной раз призвал граждан не публиковать фото- и видеоматериалы обломков, потому что этим может воспользоваться кремлевская пропаганда.
По его словам, сейчас появляются в сети публикации упавшие на землю фрагменты обломков зенитной управляемой ракеты.
Он объяснил, что сейчас российская пропаганда может сказать, что "они сами себя обстреляли".
Хотя ракета, изображенная на фото, у нее нет такой большой взрывной волны, имеет самоликвидатор, и поэтому не может принести подобных разрушений как от российских средств воздушного нападения. Поэтому еще раз обращаюсь не делать этого — не выставлять остатки обломков ракет, которые могут принести пользу российским пропагандистам и на международной арене в частности.
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