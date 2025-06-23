В Воздушных силах призвали украинцев не публиковать фотографии обломков дронов и ракет

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат раскрыл детали массированной атаки РФ на Киев и призвал граждан не обнародовать фото обломков шахедов и ракет.

ПС просит граждан не публиковать фото обломков ракет и дронов

Почти все ракеты и "шахеды" Россия сегодня ночью направила именно в Киев, в городе есть прямые попадания в шести локациях.

Большое количество и "шахедов", и ракет шли как раз на столицу. Практически все ракеты и "шахеды" шли конкретно на город Кив и на окраины городка. Таким образом, есть прямые попадания в шести локациях. У некоторых из этих локаций по нескольку было прилетов. Также в 25 локациях сегодня зафиксировано падение собственно сбитых дронов и ракет, из-за чего тоже есть печальные последствия — пострадавшие, погибшие. Юрий Игнат Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ

К отражению атаки привлекалось дроновое ПВО, истребительная авиация, зенитно-ракетные войска, заметил Игнат.

Фактически все сегодня составляющие системы ПВО были вовлечены в отражение этого воздушного нападения. Как видим, результат есть. Но обломки сбитых "шахедов" и ракет все равно приносят огромный вред.

Игнат в очередной раз призвал граждан не публиковать фото- и видеоматериалы обломков, потому что этим может воспользоваться кремлевская пропаганда.

По его словам, сейчас появляются в сети публикации упавшие на землю фрагменты обломков зенитной управляемой ракеты.

У меня нет 100-процентной идентификации этой фотографии, но пишут, что ракета летит в таком районе города. Это зенитная управляемая ракета, выпущенная из наших комплексов западного производства, сбившая "Искандер-К" очевидно. Поделиться

Он объяснил, что сейчас российская пропаганда может сказать, что "они сами себя обстреляли".