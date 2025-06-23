В Воздушных силах призвали украинцев не публиковать фотографии обломков дронов и ракет
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных силах призвали украинцев не публиковать фотографии обломков дронов и ракет

обломок
Читати українською
Источник:  Киев24

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат раскрыл детали массированной атаки РФ на Киев и призвал граждан не обнародовать фото обломков шахедов и ракет.

Главные тезисы

  • Начальник управления коммуникаций ВСУ раскрыл детали массированной атаки РФ на Киев.
  • Воздушные силы ВСУ призвали граждан не размещать фотографии обломков ракет и дронов после нападения РФ.
  • Отражая воздушную атаку, привлекались дроновое ПВО, истребительная авиация и другие вооруженные системы.

ПС просит граждан не публиковать фото обломков ракет и дронов

Почти все ракеты и "шахеды" Россия сегодня ночью направила именно в Киев, в городе есть прямые попадания в шести локациях.

Большое количество и "шахедов", и ракет шли как раз на столицу. Практически все ракеты и "шахеды" шли конкретно на город Кив и на окраины городка. Таким образом, есть прямые попадания в шести локациях. У некоторых из этих локаций по нескольку было прилетов. Также в 25 локациях сегодня зафиксировано падение собственно сбитых дронов и ракет, из-за чего тоже есть печальные последствия — пострадавшие, погибшие.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ

К отражению атаки привлекалось дроновое ПВО, истребительная авиация, зенитно-ракетные войска, заметил Игнат.

Фактически все сегодня составляющие системы ПВО были вовлечены в отражение этого воздушного нападения. Как видим, результат есть. Но обломки сбитых "шахедов" и ракет все равно приносят огромный вред.

Игнат в очередной раз призвал граждан не публиковать фото- и видеоматериалы обломков, потому что этим может воспользоваться кремлевская пропаганда.

По его словам, сейчас появляются в сети публикации упавшие на землю фрагменты обломков зенитной управляемой ракеты.

У меня нет 100-процентной идентификации этой фотографии, но пишут, что ракета летит в таком районе города. Это зенитная управляемая ракета, выпущенная из наших комплексов западного производства, сбившая "Искандер-К" очевидно.

Он объяснил, что сейчас российская пропаганда может сказать, что "они сами себя обстреляли".

Хотя ракета, изображенная на фото, у нее нет такой большой взрывной волны, имеет самоликвидатор, и поэтому не может принести подобных разрушений как от российских средств воздушного нападения. Поэтому еще раз обращаюсь не делать этого — не выставлять остатки обломков ракет, которые могут принести пользу российским пропагандистам и на международной арене в частности.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и раненые
ДСНС Украины
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на циничный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины
Владимир Зеленский
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские пропагандисты распространяют позорные фейки насчет удара РФ по Киеву
ЦПД
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?