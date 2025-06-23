У Повітряних силах закликали українців не публікувати світлини уламків дронів і ракет

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат розкрив деталі масованої атаки РФ на Київ та закликав громадян не оприлюднювати фото уламків шахедів і ракет.

ПС просить громадян не публікувати фото уламків ракет і дронів

Майже всі ракети і "шахеди" Росія сьогодні вночі скерувала саме на Київ, у місті є прямі влучання в шести локаціях.

Велика кількість і "шахедів", і ракет йшли саме на столицю. Майже всі ракети і "шахеди" йшли саме на місто Кив і на околиці міста. Таким чином, є прямі влучання в шести локаціях. У деяких з цих локацій по кілька було прильотів. Також у 25 локаціях сьогодні зафіксовано падіння, власне, збитих дронів і ракет, через що теж є сумні наслідки — постраждалі, загиблі. Юрій Ігнат Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ

До відбиття атаки залучалось дронове ППО, винищувальна авіація, зенітно-ракетні війська, зауважив Ігнат.

Фактично всі сьогодні складові системи ППО були залучені до відбиття цього повітряного нападу. Як бачимо, результат є. Але уламки збитих "шахедів" і ракет все одно приносять величезну шкоду.

Ігнат в чергове закликав громадян не публікувати фото- та відеоматеріали уламків, бо цим може скористатися кремлівська пропаганда.

За його словами, зараз з’являються в мережі публікації фрагментів уламків зенітної керованої ракети, що впали на землю.

У мене немає 100-відсотковї ідентифікації цієї світлини, але пишуть, що ракета летить в такому-то районі міста. Це зенітна керована ракета, яка була випущена з наших комплексів західного виробництва, яка збила "Іскандер- К" очевидно. Поширити

Він пояснив, що зараз російська пропаганда може сказати, що "вони себе самі обстріляли".