У Повітряних силах закликали українців не публікувати світлини уламків дронів і ракет

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат розкрив деталі масованої атаки РФ на Київ та закликав громадян не оприлюднювати фото уламків шахедів і ракет.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ закликали громадян не публікувати фото уламків ракет та дронів після масованої атаки РФ на Київ.
- Майже всі ракети та шахеди Росії були спрямовані на столицю, спричинивши прямі влучання в шести локаціях.
- У результаті відбиття атаки було залучено дронове ППО, винищувальну авіацію та інші збройні системи, проте уламки збитих ракет можуть стати об’єктом російської пропаганди.
ПС просить громадян не публікувати фото уламків ракет і дронів
Майже всі ракети і "шахеди" Росія сьогодні вночі скерувала саме на Київ, у місті є прямі влучання в шести локаціях.
До відбиття атаки залучалось дронове ППО, винищувальна авіація, зенітно-ракетні війська, зауважив Ігнат.
Фактично всі сьогодні складові системи ППО були залучені до відбиття цього повітряного нападу. Як бачимо, результат є. Але уламки збитих "шахедів" і ракет все одно приносять величезну шкоду.
Ігнат в чергове закликав громадян не публікувати фото- та відеоматеріали уламків, бо цим може скористатися кремлівська пропаганда.
За його словами, зараз з’являються в мережі публікації фрагментів уламків зенітної керованої ракети, що впали на землю.
Він пояснив, що зараз російська пропаганда може сказати, що "вони себе самі обстріляли".
Хоча ракета, яка зображена на фото, вона не має такої великої вибухової хвилі, має самоліквідатор, і тому не може принести подібних руйнувань як від російських засобів повітряного нападу. Тому ще раз звертаюсь не робити цього — не виставляти рештки уламків ракет, що може принести користь російським пропагандистам і на міжнародній арені зокрема.
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