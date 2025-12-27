В Воздушных силах раскрыли особенности отражения атаки РФ 27 декабря

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря сосредоточили атаку на Киеве и Киевской области. Противовоздушная оборона испытывала неудобства при отражении вражеской атаки - из-за близости авиации к зоне работы ПВО и городской застройке.
Российская атака была направлена на один регион.
Об этом говорил начальник управления коммуникаций воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Он напомнил, что в ходе таких атак необходима координация военного управления на довольно небольшой территории. Работают не только наземные системы ПВО, но и авиация, перехватывающая ракеты и дроны.
Игнат также рассказал, что во время отражения атаки россиян, как всегда в таких случаях, привлекли авиацию — F-16, МиГ-29, Су-27 и другие самолеты. Была важная особенность этой атаки — ранее ракеты летели через многие регионы, над которыми большинство перехватывали, но на этот раз шансов на перехват подальше от Киева было меньше.
Понятно, что входить в зону, где работает ПВО, авиация не может. Поэтому, собственно, и сложно, когда все летит на Киев, область, сосредоточивать там и вертолеты армейской авиации, охотящиеся за "шахедами", и работу наземных средств.
