В Воздушных силах раскрыли особенности отражения атаки РФ 27 декабря

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря сосредоточили атаку на Киеве и Киевской области. Противовоздушная оборона испытывала неудобства при отражении вражеской атаки - из-за близости авиации к зоне работы ПВО и городской застройке.

Российская атака была направлена на один регион.

Об этом говорил начальник управления коммуникаций воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Характер атаки — движение целей разных типов по разным направлениям, фактически, на один регион. Сегодня под атакой находилась столица Украины и область. Атакуют объекты критической инфраструктуры, конечно, что это энергетика, другие интересующие врага объекты. Юрий Игнат Начальник управления коммуникаций Воздушных сил

Он напомнил, что в ходе таких атак необходима координация военного управления на довольно небольшой территории. Работают не только наземные системы ПВО, но и авиация, перехватывающая ракеты и дроны.

Когда такая плотная атака идет, это очень и очень сложно именно в плане организации противовоздушной обороны. Когда идет урбанизированная местность, большая плотность застроек, и именно поэтому есть такие вот, к сожалению, последствия, когда страдают люди, дети, дома под ударом врага. Поделиться

Игнат также рассказал, что во время отражения атаки россиян, как всегда в таких случаях, привлекли авиацию — F-16, МиГ-29, Су-27 и другие самолеты. Была важная особенность этой атаки — ранее ракеты летели через многие регионы, над которыми большинство перехватывали, но на этот раз шансов на перехват подальше от Киева было меньше.