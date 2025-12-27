У Повітряних силах розкрили особливості відбиття атаки РФ 27 грудня
У Повітряних силах розкрили особливості відбиття атаки РФ 27 грудня

Ігнат

Російські окупанти у ніч на 27 грудня зосередили атаку на Києві та Київській області. Протиповітряна оборона мала незручності під час відбиття ворожої атаки - через близькість авіації до зони роботи ППО та міську забудову.

Головні тези:

  • Протиповітряна оборона мала незручності під час відбиття ворожої атаки через близькість авіації до зони роботи ППО та міську забудову.
  • Атака була спрямована на один регіон, характеризувалася рухом цілей різних типів з різних напрямків.

Російська атака була спрямована на один регіон — Ігнат

Про це говорив начальник управління комунікацій Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Характер атаки який — рух цілей різних типів з різних напрямків, фактично, на один регіон. Сьогодні під атакою була столиця України та область. Атакують об’єкти критичної інфраструктури, звісно, що це енергетика, інші об’єкти, які цікавлять ворога.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій Повітряних сил

Він нагадав, що під час таких атак потрібна координація військового управління на доволі невеликій території. Працюють не тільки наземні системи ППО, але й авіація, яка перехоплює ракети та дрони.

Коли отака щільна атака йде, це дуже і дуже складно саме в плані організації протиповітряної оборони. Коли йде урбанізована місцевість, велика щільність забудов, і саме тому є такі от, на жаль, наслідки, коли страждають люди, діти, будинки під ударом ворога.

Ігнат також розповів, що під час відбиття атаки росіян, як і завжди в таких випадках, залучили авіацію — F-16, МіГ-29, Су-27 та інші літаки. Була важлива особливість цієї атаки — раніше ракети летіли через багато регіонів, над якими більшість перехоплювали, але цього разу шансів на перехоплення подалі від Києва було менше.

Зрозуміло, що входити в зону, де працює ППО, авіація не може. Тому, власне, і складно, коли все летить на Київ, область, зосереджувати там і гелікоптери армійської авіації, які полюють за "шахедами", і роботу наземних засобів.

