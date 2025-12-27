У Повітряних силах розкрили особливості відбиття атаки РФ 27 грудня

Російські окупанти у ніч на 27 грудня зосередили атаку на Києві та Київській області. Протиповітряна оборона мала незручності під час відбиття ворожої атаки - через близькість авіації до зони роботи ППО та міську забудову.

Російська атака була спрямована на один регіон — Ігнат

Про це говорив начальник управління комунікацій Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Характер атаки який — рух цілей різних типів з різних напрямків, фактично, на один регіон. Сьогодні під атакою була столиця України та область. Атакують об’єкти критичної інфраструктури, звісно, що це енергетика, інші об’єкти, які цікавлять ворога. Юрій Ігнат Начальник управління комунікацій Повітряних сил

Він нагадав, що під час таких атак потрібна координація військового управління на доволі невеликій території. Працюють не тільки наземні системи ППО, але й авіація, яка перехоплює ракети та дрони.

Коли отака щільна атака йде, це дуже і дуже складно саме в плані організації протиповітряної оборони. Коли йде урбанізована місцевість, велика щільність забудов, і саме тому є такі от, на жаль, наслідки, коли страждають люди, діти, будинки під ударом ворога. Поширити

Ігнат також розповів, що під час відбиття атаки росіян, як і завжди в таких випадках, залучили авіацію — F-16, МіГ-29, Су-27 та інші літаки. Була важлива особливість цієї атаки — раніше ракети летіли через багато регіонів, над якими більшість перехоплювали, але цього разу шансів на перехоплення подалі від Києва було менше.