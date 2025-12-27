У Повітряних силах розкрили особливості відбиття атаки РФ 27 грудня

Російські окупанти у ніч на 27 грудня зосередили атаку на Києві та Київській області. Протиповітряна оборона мала незручності під час відбиття ворожої атаки - через близькість авіації до зони роботи ППО та міську забудову.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона мала незручності під час відбиття ворожої атаки через близькість авіації до зони роботи ППО та міську забудову.
- Атака була спрямована на один регіон, характеризувалася рухом цілей різних типів з різних напрямків.
Російська атака була спрямована на один регіон — Ігнат
Про це говорив начальник управління комунікацій Повітряних сил України Юрій Ігнат.
Він нагадав, що під час таких атак потрібна координація військового управління на доволі невеликій території. Працюють не тільки наземні системи ППО, але й авіація, яка перехоплює ракети та дрони.
Ігнат також розповів, що під час відбиття атаки росіян, як і завжди в таких випадках, залучили авіацію — F-16, МіГ-29, Су-27 та інші літаки. Була важлива особливість цієї атаки — раніше ракети летіли через багато регіонів, над якими більшість перехоплювали, але цього разу шансів на перехоплення подалі від Києва було менше.
Зрозуміло, що входити в зону, де працює ППО, авіація не може. Тому, власне, і складно, коли все летить на Київ, область, зосереджувати там і гелікоптери армійської авіації, які полюють за "шахедами", і роботу наземних засобів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-