В ВСУ показали разрушенный россиянами микрорайон "Канал" в Часовом Яру
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ показали разрушенный россиянами микрорайон "Канал" в Часовом Яру

В ВСУ показали разрушенный россиянами микрорайон "Канал" в Часовом Яру
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Источник:  online.ua

Российские оккупанты продолжают уничтожать Часов Яр в Донецкой области. Микрорайон "Канал" уже превратился в груду пепла. Украинские бойцы показали фото разрушенного города.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты продолжают уничтожать микрорайон 'Канал' в Часовом Яру в Донецкой области.
  • Украинские ВСУ показали впечатляющие фото и видео разрушений и ведут оборону города
  • Военные отступили из микрорайона 'Канал' в Часовом Яру с целью защиты жизни и здоровья бойцов
  • Российские оккупанты не останавливают попыток наступления на город Часов Яр, а украинские военные принимают меры по защите территории.
  • Ситуация в районе Часового Яра напряженная, и украинские военные продолжают защищать свои позиции от российских оккупантов.

ВСУ показали, как выглядит микрорайон "Канал"

Часов Яр. Ад на земле. Россияне продолжают уничтожать город всеми возможными типами вооружения, говорится в сообщении.

Отмечается, что воины 24 ОМБр имени короля Даниила продолжают оборону города от значительно превосходящих сил противника в тяжелейших условиях.

Микрорайон "Канал" возле канала Северский Донец — Донбасс превратился в груду пепла — такой вид он выглядит сейчас. Такой пейзаж, который когда-то был за пределами нашего воображения, за два года войны уже стал привычным. От нашей сплоченности сегодня зависит, как будут выглядеть наши города завтра, — отметили в бригаде.

В ОСУВ "Хортица" раскрыли подробности ситуации в районе Часового Яра

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные отступили из микрорайона "Канал" во Часовом Яру Донецкой области.

Микрорайон "Канал", в который враг вошел, содержать было нецелесообразно. Ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием отойти на более защищенные, более заготовленные позиции, — объясняет Волошин.

Он отметил, что российские оккупанты не прекращают попыток наступления на этом направлении.

У них есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить несколько месяцев подряд, — взять город Часов Яр. Попытка его есть повесить свое трехцветное тряпье, — предположил пресс-секретарь ОСУВ «Хортица».

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