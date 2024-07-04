В ВСУ показали разрушенный россиянами микрорайон "Канал" в Часовом Яру

Российские оккупанты продолжают уничтожать Часов Яр в Донецкой области. Микрорайон "Канал" уже превратился в груду пепла. Украинские бойцы показали фото разрушенного города.
Главные тезисы
- Российские оккупанты продолжают уничтожать микрорайон 'Канал' в Часовом Яру в Донецкой области.
- Украинские ВСУ показали впечатляющие фото и видео разрушений и ведут оборону города
- Военные отступили из микрорайона 'Канал' в Часовом Яру с целью защиты жизни и здоровья бойцов
- Российские оккупанты не останавливают попыток наступления на город Часов Яр, а украинские военные принимают меры по защите территории.
- Ситуация в районе Часового Яра напряженная, и украинские военные продолжают защищать свои позиции от российских оккупантов.
ВСУ показали, как выглядит микрорайон "Канал"
Отмечается, что воины 24 ОМБр имени короля Даниила продолжают оборону города от значительно превосходящих сил противника в тяжелейших условиях.
В ОСУВ "Хортица" раскрыли подробности ситуации в районе Часового Яра
По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные отступили из микрорайона "Канал" во Часовом Яру Донецкой области.
Он отметил, что российские оккупанты не прекращают попыток наступления на этом направлении.
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