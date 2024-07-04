В ВСУ показали разрушенный россиянами микрорайон "Канал" в Часовом Яру

Микрорайон "Канал" возле канала Северский Донец — Донбасс превратился в груду пепла — такой вид он выглядит сейчас. Такой пейзаж, который когда-то был за пределами нашего воображения, за два года войны уже стал привычным. От нашей сплоченности сегодня зависит, как будут выглядеть наши города завтра, — отметили в бригаде.