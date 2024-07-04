У ЗСУ показали зруйнований росіянами мікрорайон "Канал" у Часовому Яру — відео

Російські окупанти продовжують знищувати Часів Яр у Донецькій області. Мікрорайон "Канал" вже перетворився на груду попелу. Українські бійці показали фото зруйнованого міста.
Головні тези:
- Російські окупанти продовжують знищувати мікрорайон 'Канал' у Часовому Яру в Донецькій області.
- Українські ЗСУ показали вражаючі фото та відео руйнувань та ведуть оборону міста
- Військові відступили з мікрорайону 'Канал' у Часовому Яру з метою захисту життя та здоров'я бійців
- Російські окупанти не зупиняють спроб наступу на місто Часів Яр, а українські військові приймають заходи для захисту території
- Ситуація у районі Часового Яру є напруженою, і українські військові продовжують захищати свої позиції від російських окупантів
ЗСУ показали, як виглядає мікрорайон "Канал"
Зазначається, що воїни 24 ОМБр імені короля Данила продовжують оборону міста від значно переважаючих сил противника у надважких умовах.
В ОСУВ "Хортиця" розкрили подробиці ситуації в районі Часового Яру
За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові відступили з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині.
Він зазначив, що російські окупанти не припиняють спроб наступу на цьому напрямку.
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