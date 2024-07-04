У ЗСУ показали зруйнований росіянами мікрорайон "Канал" у Часовому Яру — відео

Мікрорайон "Канал" біля каналу Сіверський Донець — Донбас перетворився на груду попелу — такий вигляд він має наразі.Такий пейзаж, який колись був за межами нашої уяви, за два роки війни вже став звичним. Від нашої згуртованості сьогодні залежить те, як виглядатимуть наші міста завтра, — зазначили у бригаді.