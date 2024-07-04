У ЗСУ показали зруйнований росіянами мікрорайон "Канал" у Часовому Яру — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ показали зруйнований росіянами мікрорайон "Канал" у Часовому Яру — відео

У ЗСУ показали зруйнований росіянами мікрорайон "Канал" у Часовому Яру
Джерело:  online.ua

Російські окупанти продовжують знищувати Часів Яр у Донецькій області. Мікрорайон "Канал" вже перетворився на груду попелу. Українські бійці показали фото зруйнованого міста.

Головні тези:

  • Російські окупанти продовжують знищувати мікрорайон 'Канал' у Часовому Яру в Донецькій області.
  • Українські ЗСУ показали вражаючі фото та відео руйнувань та ведуть оборону міста
  • Військові відступили з мікрорайону 'Канал' у Часовому Яру з метою захисту життя та здоров'я бійців
  • Російські окупанти не зупиняють спроб наступу на місто Часів Яр, а українські військові приймають заходи для захисту території
  • Ситуація у районі Часового Яру є напруженою, і українські військові продовжують захищати свої позиції від російських окупантів

ЗСУ показали, як виглядає мікрорайон "Канал"

Часів Яр. Пекло на землі. Росіяни продовжують знищувати місто всіма можливими типами озброєння, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що воїни 24 ОМБр імені короля Данила продовжують оборону міста від значно переважаючих сил противника у надважких умовах.

Мікрорайон "Канал" біля каналу Сіверський Донець — Донбас перетворився на груду попелу — такий вигляд він має наразі.Такий пейзаж, який колись був за межами нашої уяви, за два роки війни вже став звичним. Від нашої згуртованості сьогодні залежить те, як виглядатимуть наші міста завтра, — зазначили у бригаді.

В ОСУВ "Хортиця" розкрили подробиці ситуації в районі Часового Яру

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові відступили з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині.

Мікрорайон "Канал", в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції, — пояснює Волошин.

Він зазначив, що російські окупанти не припиняють спроб наступу на цьому напрямку.

У них є якісь певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль, — взяти місто Часів Яр. Намагання його є повісити своє триколорне ганчір'я, — припустив речник ОСУВ “Хортиця”.

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