По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, в районе Авдеевки в Донецкой области преступная армия РФ использует тактику продвижения малыми пехотными группами.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Цехоцкий подчеркнул, что каждая такая группа состоит из 4-5 человек.

Он отметил, что российские оккупанты пытаются добраться до какой-то определенной точки, подвалов или помещений, и закрепиться там.

Такую задачу им ставит командование РФ. Так они хотят продвинуться и достичь каких-либо целей, — объясняет военный. Поделиться

Он добавил, что украинские военные постоянно предпринимают попытки продвижения российских окупантов и оперативно ликвидируют их.

Недавно в районе Первомайского шла вражеская группа. Двух мы уже задвухсотили, за другими пока охотимся, — рассказал Цехоцкий. Поделиться

Военный отметил, что ситуация остается напряженной на всех участках фронта.

Также постоянно прилетает С-300. По нашим позициям враг ударяет КАБами. Россияне, наверное, надеются, что это нас как-то деморализует и мы отступим. Но ничего подобного не происходит. ВСУ знают свою задачу. Мы укрепляем рубежи обороны, день и ночь эта работа проводится. Также мы создаем разные "сюрпризы" для врага, в том числе и дистанционное минирование, — заверил военный. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Временного Яра

По словам командира батальона ударных БПЛА "АХИЛЛЕС", 92-й ОШБР Юрия Федоренко, у российских оккупантов нет возможности полностью захватить Времен Яр вблизи Бахмута.

Силы обороны показывают невероятный результат в обороне на Бахмутском направлении, потому что противник штурмует всем имеющимся ударно-штурмовым потенциалом. На текущий момент, за последние двое суток противник никаких тактических успехов на поле боя не имел, — рассказывает Федоренко. Поделиться

По его словам, некоторые позиции, как, например, населенный пункт Ивановское или близ Временного Яра, являются переходными.

Условно сегодня занял противник. После системной работы удалось принять необходимые меры для того, чтобы уничтожить его на позициях, разбить эти позиции. Потом затягивается наша пехота, закапывается максимально, удерживает позиции, — объясняет военный. Поделиться

Он отметил, что таких позиций есть значительное количество, переходящее от одной стороны к другой.