По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, в районе Авдеевки в Донецкой области преступная армия РФ использует тактику продвижения малыми пехотными группами.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Цехоцкий подчеркнул, что каждая такая группа состоит из 4-5 человек.
Он отметил, что российские оккупанты пытаются добраться до какой-то определенной точки, подвалов или помещений, и закрепиться там.
Он добавил, что украинские военные постоянно предпринимают попытки продвижения российских окупантов и оперативно ликвидируют их.
Военный отметил, что ситуация остается напряженной на всех участках фронта.
Что известно о ситуации в районе Временного Яра
По словам командира батальона ударных БПЛА "АХИЛЛЕС", 92-й ОШБР Юрия Федоренко, у российских оккупантов нет возможности полностью захватить Времен Яр вблизи Бахмута.
По его словам, некоторые позиции, как, например, населенный пункт Ивановское или близ Временного Яра, являются переходными.
Он отметил, что таких позиций есть значительное количество, переходящее от одной стороны к другой.