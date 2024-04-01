За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, в районі Авдіївки на Донеччині злочинна армія РФ використовує тактику просування малими піхотними групами.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Цехоцький підкреслив, що кожна така група складається з 4-5 осіб.
Він зазначив, що російські окупанти намагаються дістатись до якоїсь певної точки, підвалів чи приміщень, і закріпитись там.
Він додав, що українські військові постійно виявляють спроби просування російських окупантів і оперативно ліквідують їх.
Військовий зазначив, що наразі ситуація залишається напруженою на усіх ділянках фронту.
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру
За словами командира батальйону ударних БпЛА "АХІЛЛЕС", 92-ї ОШБР Юрія Федоренка, у російських окупантів не має можливості повністю захопити Часів Яр поблизу Бахмута.
За його словами, деякі позиції, як, наприклад, населений пункт Іванівське чи поблизу Часового Яру є перехідними.
Він зазначив, що таких позицій є значна кількість, які переходять від однієї сторони до іншої.
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