За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, в районі Авдіївки на Донеччині злочинна армія РФ використовує тактику просування малими піхотними групами.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Цехоцький підкреслив, що кожна така група складається з 4-5 осіб.

Він зазначив, що російські окупанти намагаються дістатись до якоїсь певної точки, підвалів чи приміщень, і закріпитись там.

Таке завдання їм ставить командування РФ. Так вони хочуть просунутись і досягти якихось цілей, — пояснює військовий. Поширити

Він додав, що українські військові постійно виявляють спроби просування російських окупантів і оперативно ліквідують їх.

Нещодавно в районі Первомайського йшла ворожа група. Двох ми вже задвухсотили, за іншими поки що полюємо, — розповів Цехоцький. Поширити

Військовий зазначив, що наразі ситуація залишається напруженою на усіх ділянках фронту.

Також постійно прилітає С-300. По наших позиціях ворог вдаряє КАБами. Росіяни, мабуть сподіваються, що це нас якось деморалізує і ми відступимо. Але нічого такого не відбувається. ЗСУ знають свою задачу. Ми укріплюємо рубежі оборони, вдень і вночі ця робота проводиться. Також ми створюємо різні "сюрпризи" для ворога, в тому числі й дистанційне мінування, — запевнив військовий. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

За словами командира батальйону ударних БпЛА "АХІЛЛЕС", 92-ї ОШБР Юрія Федоренка, у російських окупантів не має можливості повністю захопити Часів Яр поблизу Бахмута.

Сили оборони показують неймовірний результат в обороні на Бахмутському напрямку, тому що противник штурмує усім наявним ударно-штурмовим потенціалом. На поточний момент, за останні дві доби противник жодних тактичних успіхів на полі бою не мав, — розповідає Федоренко. Поширити

За його словами, деякі позиції, як, наприклад, населений пункт Іванівське чи поблизу Часового Яру є перехідними.

Умовно, сьогодні зайняв противник. Після системної роботи вдалося зробити необхідні заходи для того, щоб знищити його на позиціях, розбити ці позиції. Потім затягується наша піхота, закопується максимально, утримує позиції, — пояснює військовий. Поширити

Він зазначив, що таких позицій є значна кількість, які переходять від однієї сторони до іншої.