В ВСУ создан 8 корпус Десантно-штурмовых войск — кто его возглавил

В составе Вооруженных сил Украины создан новый 8 корпус Десантно-штурмовых войск. Как сообщило командование Десантно-штурмовых войск в Facebook, создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно снабжать всем необходимым.
Главные тезисы
- 8 корпус Десантно-штурмовых войск возглавил полковник Дмитрий Волошин.
- Дмитрий Волошин - полковник и Герой Украины (2024). Награжден орденами Богдана Хмельницкого III (2014) и II (2022) степеней.
Создано 8 корпус Десантно-штурмовых войск
Отмечается, что ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, знающие, что такое война нового типа с жесточайшим врагом.
В состав 8 корпуса вошли боевые бригады, ставшие легендарными еще во время АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а именно:
46 отдельная аэромобильная бригада ДШУ ВС Украины;
71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины;
80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ;
82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;
95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ;
148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ,
подразделения боевого и логистического обеспечения
Дмитрий Волошин — полковник и Герой Украины (2024). Награжден орденами Богдана Хмельницкого III (2014) и II (2022) степеней.
Проходил службу в нескольких элитных подразделениях Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины: 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде и 46-й отдельной аэромобильной бригаде.
В 2024 году возглавил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, демонстрируя высокий уровень командования и боевой подготовки.
Волошин активно участвовал в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины. После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 г. он остался на передовой, выполняя сложные боевые задачи.
В мае 2024 года под его руководством 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада провела успешную операцию вблизи города Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Благодаря грамотному командованию и профессионализму Волошина удалось остановить наступление российских войск, нанеся врагу значительные потери.
За выдающиеся заслуги в защите Украины и эффективное командование Дмитрий Волошин получил орден "Золотая Звезда" от Президента Украины в День защитников и защитниц Украины.
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