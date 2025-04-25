В ВСУ создан 8 корпус Десантно-штурмовых войск — кто его возглавил
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ создан 8 корпус Десантно-штурмовых войск — кто его возглавил

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Волошин
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В составе Вооруженных сил Украины создан новый 8 корпус Десантно-штурмовых войск. Как сообщило командование Десантно-штурмовых войск в Facebook, создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно снабжать всем необходимым.

Главные тезисы

  • 8 корпус Десантно-штурмовых войск возглавил полковник Дмитрий Волошин.
  • Дмитрий Волошин - полковник и Герой Украины (2024). Награжден орденами Богдана Хмельницкого III (2014) и II (2022) степеней.

Создано 8 корпус Десантно-штурмовых войск

Отмечается, что ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, знающие, что такое война нового типа с жесточайшим врагом.

В состав 8 корпуса вошли боевые бригады, ставшие легендарными еще во время АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а именно:

  • 46 отдельная аэромобильная бригада ДШУ ВС Украины;

  • 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины;

  • 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ;

  • 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;

  • 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ;

  • 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ,

  • подразделения боевого и логистического обеспечения

Четкая планировка и координация, крепкий кулак и концентрация на направлении — те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!, — подчеркнул командир корпуса, полковник Дмитрий Волошин.

Дмитрий Волошин — полковник и Герой Украины (2024). Награжден орденами Богдана Хмельницкого III (2014) и II (2022) степеней.

Проходил службу в нескольких элитных подразделениях Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины: 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде и 46-й отдельной аэромобильной бригаде.

Полковник Дмитрий Волошин

В 2024 году возглавил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, демонстрируя высокий уровень командования и боевой подготовки.

Волошин активно участвовал в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины. После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 г. он остался на передовой, выполняя сложные боевые задачи.

В мае 2024 года под его руководством 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада провела успешную операцию вблизи города Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Благодаря грамотному командованию и профессионализму Волошина удалось остановить наступление российских войск, нанеся врагу значительные потери.

С августа 2024 г. подразделения 82-й бригады воюют на территории Курской области Российской Федерации. В ходе боевых действий было ликвидировано более 1500 русских солдат и уничтожено 335 единиц военной техники, что существенно ослабило наступательный потенциал противника.

За выдающиеся заслуги в защите Украины и эффективное командование Дмитрий Волошин получил орден "Золотая Звезда" от Президента Украины в День защитников и защитниц Украины.

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