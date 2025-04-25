У ЗСУ створено 8 корпус Десантно-штурмових військ — хто його очолив

У складі Збройних сил України створено новий 8 корпус Десантно-штурмових військ. Як повідомило командування Десантно-штурмових військ у Facebook, створення корпусу дасть змогу ефективно керувати підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним.
Головні тези:
- 8 корпус Десантно-штурмових військ очолив полковник Дмитро Волошин.
- Дмитро Волошин — полковник та Герой України (2024). Нагороджений орденами Богдана Хмельницького III (2014) та II (2022) ступенів.
Створено 8 корпус Десантно-штурмових військ
Зазначається, що ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом.
До складу 8 корпусу увійшли бойові бригади, що стали легендарними ще під час АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а саме:
46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України;
71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України;
80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ;
82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ;
148 окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ,
підрозділи бойового та логістичного забезпечення.
Дмитро Волошин — полковник та Герой України (2024). Нагороджений орденами Богдана Хмельницького III (2014) та II (2022) ступенів.
Проходив службу в кількох елітних підрозділах Десантно-штурмових військ Збройних сил України: 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді та 46-й окремій аеромобільній бригаді.
У 2024 році очолив 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду, демонструючи високий рівень командування та бойової підготовки.
Волошин брав активну участь в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на Сході України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року він залишився на передовій, виконуючи складні бойові завдання.
У травні 2024 року під його керівництвом 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада провела успішну операцію поблизу міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Завдяки грамотному командуванню та професіоналізму Волошина вдалося зупинити наступ російських військ, завдавши ворогу значних втрат.
За визначні заслуги у захисті України та ефективне командування Дмитро Волошин отримав орден "Золота Зірка" від Президента України у День захисників і захисниць України.
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