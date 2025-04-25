У ЗСУ створено 8 корпус Десантно-штурмових військ — хто його очолив

У складі Збройних сил України створено новий 8 корпус Десантно-штурмових військ. Як повідомило командування Десантно-штурмових військ у Facebook, створення корпусу дасть змогу ефективно керувати підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним.

Створено 8 корпус Десантно-штурмових військ

Зазначається, що ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом.

До складу 8 корпусу увійшли бойові бригади, що стали легендарними ще під час АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а саме:

46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України;

71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України;

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ;

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;

95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ;

148 окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ,

підрозділи бойового та логістичного забезпечення.

Чітке планування й координація, міцний кулак і концентрація на напрямку — ті принципи, за якими воюватиме 8 корпус ДШВ!, — наголосив командир корпусу, полковник Дмитро Волошин. Поширити

Дмитро Волошин — полковник та Герой України (2024). Нагороджений орденами Богдана Хмельницького III (2014) та II (2022) ступенів.

Проходив службу в кількох елітних підрозділах Десантно-штурмових військ Збройних сил України: 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді та 46-й окремій аеромобільній бригаді.

Полковник Дмитро Волошин

У 2024 році очолив 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду, демонструючи високий рівень командування та бойової підготовки.

Волошин брав активну участь в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на Сході України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року він залишився на передовій, виконуючи складні бойові завдання.

У травні 2024 року під його керівництвом 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада провела успішну операцію поблизу міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Завдяки грамотному командуванню та професіоналізму Волошина вдалося зупинити наступ російських військ, завдавши ворогу значних втрат.

З серпня 2024 року підрозділи 82-ї бригади воюють на території Курської області Російської Федерації. Під час бойових дій було ліквідовано понад 1500 російських солдатів і знищено 335 одиниць військової техніки, що суттєво послабило наступальний потенціал противника. Поширити

За визначні заслуги у захисті України та ефективне командування Дмитро Волошин отримав орден "Золота Зірка" від Президента України у День захисників і захисниць України.