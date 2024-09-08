В WhatsApp будет функция отправки сообщений на другие мессенджеры. Как это будет работать
Категория
Технологии
Дата публикации

В WhatsApp будет функция отправки сообщений на другие мессенджеры. Как это будет работать

WhatsApp
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Источник:  The Verge

В WhatsApp вскоре появится долгожданная функция по отправке сообщений на другие мессенджеры.

Главные тезисы

  • WhatsApp вводит функцию отправки сообщений на другие мессенджеры для соблюдения законов ЕС и повышения удобства пользователей.
  • Пользователи смогут отправлять сообщения из WhatsApp на мессенджеры, такие как Telegram, iMessage, Google Messages и Signal.
  • Ожидается расширение возможностей звонков в WhatsApp, включая аудио- и видеозвонки между разными платформами до 2027 года.
  • Дополнительные улучшения в WhatsApp включают отправку HD-фото и видео, увеличение участников видеовызовов до 32 человек и улучшенное качество звука во время звонков.
  • WhatsApp продолжает развиваться, предоставляя пользователям новые и удобные функции для общения, позволяя отправлять сообщения на другие мессенджеры и улучшая качество связи.

Что известно о возможности отправки сообщений с WhatsApp на другие мессенджеры

Отмечается, что появление этой функции связано с вступлением в силу новых законов в ЕС, обязывающих ввести совместимость разных мессенджеров.

Отмечается, что с WhatsApp можно будет отправлять сообщения пользователям Telegram, iMessage, Google Messages, Signal и другим мессенджерам.

Чат посторонних приложений можно будет отображать как вместе с чатами WhatsApp и Messenger, так и отдельно от них.

Этот функционал будет внедряться постепенно и пользователи WhatsApp из стран ЕС будут получать сообщения в приложениях о доступности объединения чатов с различных сервисов.

С WhatsApp можно будет отправлять сообщения на другие мессенджеры
WhatsApp

Аналогичные функции также обещают ввести представители компании Meta, включая реакции на сообщения, сообщения о прочтении и индикаторы набора текста.

К 2027 году разработчики планируют добавить еще поддержку аудио- и видеозвонков между пользователями разных мессенджеров, что сделает общение еще более универсальным и удобным.

Что известно о других нововведениях в WhatsApp

Ранее в WhatsApp разрешили отправлять HD-фото и видео по умолчанию.

Также мессенджер улучшил функцию видеозвонков, увеличив максимальное количество участников с 8 до 32 человек.

Принадлежащая Meta платформа расширяет возможности звонков новой функцией демонстрации экрана, увеличенным количеством участников и специальным выделением спикера.

WhatsApp также увеличило максимальное количество участников видеозвонков до 32 человек на всех платформах. Это существенный скачок по сравнению с предыдущим ограничением в восемь человек, которое было введено в 2020 году, когда был введен карантин.

WhatsApp также отметил недавний переход на кодек MLow для улучшения качества звука во время звонков. Новое сжатие должно устранить шум и улучшить эхоподавление, что полезно для звонков из шумных помещений.

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