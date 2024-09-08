З WhatsApp можна буде відправляти повідомлення на інші месенджери

У WhatsApp невдовзі має з'явитись довгоочікувана функція з відправки повідомлень на інші месенджери.

Що відомо про змогу відправляти повідомлення з WhatsApp на інші месенджери

Зазначається, що поява цієї функції пов’язана із вступом у силу нових законів у ЄС, які зобов’язують запровадження сумісності різних месенджерів.

Зазначається, що з WhatsApp можно буде безпосередньо відправляти повідомлення користувачам Telegram, iMessage, Google Messages, Signal та до інших месенджерів.

Чати сторонніх додатків можна буде відображати як разом із чатами WhatsApp і Messenger, так і окремо від них.

Зазначається, що цей функціонал впроваджуватиметься поступово і користувачі WhatsApp з країн ЄС отримуватимуть повідомлення в застосунках про доступність об'єднання чатів із різних сервісів.

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Аналогічні функції також обіцяють запровадити представники компанії Meta, включаючи реакції на повідомлення, повідомлення про прочитання та індикатори набору тексту.

До 2027 року розробники планують додати ще підтримку аудіо- та відеодзвінків між користувачами різних месенджерів, що зробить спілкування ще більш універсальним і зручним.

Що відомо про інші нововведення у WhatsApp

Раніше у WhatsApp дозволили надсилати HD-фото та відео за замовчуванням.

Також месенджер покращив функцію відеодзвінків, збільшивши максимальну кількість учасників з 8 до 32 осіб.

Платформа, що належить Meta, розширює можливості дзвінків новою функцією демонстрації екрану, збільшеною кількістю учасників та спеціальним виділенням спікера.

WhatsApp також збільшив максимальну кількість учасників відеодзвінків до 32 осіб на всіх платформах. Це суттєвий стрибок у порівнянні з попереднім обмеженням у вісім осіб, яке було запроваджено у 2020 році, коли ввели карантин.

WhatsApp також відзначив недавній перехід на кодек MLow для покращення якості звуку під час дзвінків. Новий стиск повинен усунути шум і покращити ехопридушення, що корисно для дзвінків з шумних приміщень.