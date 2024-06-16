WhatsApp додав нові можливості для відеодзвінків
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Технології
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WhatsApp додав нові можливості для відеодзвінків

WhatsApp
Джерело:  Блог WhatsApp

Платформа, що належить Meta, розширює можливості дзвінків новою функцією демонстрації екрану, збільшеною кількістю учасників та спеціальним виділенням спікера.

Головні тези:

  • Демонстрація екрану у WhatsApp корисна для спільного перегляду контенту та допомоги у налаштуванні пристроїв, а виділення спікера полегшує сприйняття учасників бесіди.
  • WhatsApp збільшив максимальну кількість учасників відеодзвінків до 32 осіб, що сприятиме більш ефективній комунікації.
  • У компанії покращили якість звуку під час дзвінків завдяки новому кодеку MLow та трансляцію відеодзвінків у вищій роздільній здатності.
  • Microsoft спрощує обмін файлами між ПК та Android за допомогою нового оновлення, що дозволить користувачам зручніше обмінюватися контентом між пристроями.

Які нові функції з’являться у WhatsApp

Демонстрація екрану буде корисною для спільного перегляду відео, обміну контентом, який складно надіслати іншим способом, або для допомоги батькам з налаштуванням їх пристроїв.

Функіця також дозволяє ділитися звуком, тому ви зможете спілкуватися з іншими людьми, поки дивитеся на їхній екран.

WhatsApp також збільшив максимальну кількість учасників відеодзвінків до 32 осіб на всіх платформах. Це суттєвий стрибок у порівнянні з попереднім обмеженням у вісім осіб, яке було запроваджено у 2020 році, коли ввели карантин.

Виділення спікера — ще одне нововведення у оновленні WhatsApp (ця функція вже є стандартною на багатьох інших платформах для дзвінків). Під час групового дзвінка людина, яка говорить, відображається першою серед учасників, а її зображення виділяється, що дозволяє легше визначити, у кого в даний момент “слово”.

WhatsApp також відзначив недавній перехід на кодек MLow для покращення якості звуку під час дзвінків. Новий стиск повинен усунути шум і покращити ехопридушення, що корисно для дзвінків з шумних приміщень.

Крім того, відеодзвінки транслюватимуться у вищій роздільній здатності, якщо ваша мережа досить швидка.

Microsoft спрощує обмін файлами між ПК та Android у новому оновленні

Корпорація Майкрософт оголосила, що випускає оновлення для свого каналу бета-версії Windows 11. 

Існує безліч способів надсилати та отримувати файли між комп’ютером і телефоном Android. Наприклад, функція Quick Share від Google дозволяє користувачам швидко обмінюватися файлами зі своїх телефонів на ПК по бездротовому зв’язку і навпаки.

Тепер Microsoft пропонує новий спосіб зробити цей процес простішим.Корпорація Майкрософт оголосила, що випускає оновлення для свого каналу бета-версії Windows 11.

Користувачі, які є частиною програми Insiders, побачать нову піктограму пошуку “Мій телефон” у Windows Share при спробі поділитися контентом.

Натиснувши на цю піктограму, ви зможете швидко та без зайвих клопотів надіслати вміст на свій телефон Android.

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