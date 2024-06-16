WhatsApp добавил новые возможности для видеозвонков

Принадлежащая Meta платформа расширяет возможности звонков новой функцией демонстрации экрана, увеличенным количеством участников и специальным выделением спикера.
Главные тезисы
- Демонстрация экрана в WhatsApp полезна для совместного просмотра контента и помощи в настройке устройств, а выделение спикера упрощает восприятие участников беседы.
- WhatsApp увеличило максимальное количество участников видеозвонков до 32 человек, что будет способствовать более эффективной коммуникации.
- В компании улучшили качество звука во время звонков благодаря новому кодеку MLow и трансляцию видеозвонков в более высоком разрешении.
- Microsoft упрощает обмен файлами между ПК и Android посредством нового обновления, что позволит пользователям удобнее обмениваться контентом между устройствами.
Какие новые функции появятся в WhatsApp
Демонстрация экрана будет полезна для совместного просмотра видео, обмена контентом, который сложно отправить другим способом, или для помощи родителям с настройкой их устройств.
Функица позволяет делиться звуком, поэтому вы сможете общаться с другими людьми, пока смотрите на их экран.
WhatsApp также увеличило максимальное количество участников видеозвонков до 32 человек на всех платформах. Это существенный скачок по сравнению с предыдущим ограничением в восемь человек, которое было введено в 2020 году, когда был введен карантин.
Выделение спикера — еще одно нововведение в обновлении WhatsApp (эта функция уже стандартна на многих других платформах для звонков). Во время группового звонка говорящий отображается первым среди участников, а его изображение выделяется, что позволяет легче определить, у кого в данный момент "слово".
WhatsApp также отметил недавний переход на кодек MLow для улучшения качества звука во время звонков. Новое сжатие должно устранить шум и улучшить эхоподавление, что полезно для звонков из шумных помещений.
Кроме того, видеовызовы будут транслироваться в более высоком разрешении, если ваша сеть достаточно быстрая.
Microsoft упрощает обмен файлами между ПК и Android в новом обновлении
Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для бета-версии Windows 11.
Существует множество способов отправлять и получать файлы между компьютером и телефоном Android. К примеру, функция Quick Share от Google позволяет пользователям быстро обмениваться файлами со своих телефонов на ПК по беспроводной связи и наоборот.
Теперь Microsoft предлагает новый способ сделать этот процесс более простым. Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для своего канала бета-версии Windows 11.
Пользователи, являющиеся частью программы Insiders, увидят новый значок поиска "Мой телефон" в Windows Share при попытке поделиться контентом.
Нажав на этот значок, вы сможете быстро и без лишних хлопот отправить содержимое на телефон Android.
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