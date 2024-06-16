WhatsApp добавил новые возможности для видеозвонков

Какие новые функции появятся в WhatsApp

Демонстрация экрана будет полезна для совместного просмотра видео, обмена контентом, который сложно отправить другим способом, или для помощи родителям с настройкой их устройств.

Функица позволяет делиться звуком, поэтому вы сможете общаться с другими людьми, пока смотрите на их экран.

WhatsApp также увеличило максимальное количество участников видеозвонков до 32 человек на всех платформах. Это существенный скачок по сравнению с предыдущим ограничением в восемь человек, которое было введено в 2020 году, когда был введен карантин.

Выделение спикера — еще одно нововведение в обновлении WhatsApp (эта функция уже стандартна на многих других платформах для звонков). Во время группового звонка говорящий отображается первым среди участников, а его изображение выделяется, что позволяет легче определить, у кого в данный момент "слово".

WhatsApp также отметил недавний переход на кодек MLow для улучшения качества звука во время звонков. Новое сжатие должно устранить шум и улучшить эхоподавление, что полезно для звонков из шумных помещений.

Кроме того, видеовызовы будут транслироваться в более высоком разрешении, если ваша сеть достаточно быстрая.

Microsoft упрощает обмен файлами между ПК и Android в новом обновлении

Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для бета-версии Windows 11.

Существует множество способов отправлять и получать файлы между компьютером и телефоном Android. К примеру, функция Quick Share от Google позволяет пользователям быстро обмениваться файлами со своих телефонов на ПК по беспроводной связи и наоборот.

Теперь Microsoft предлагает новый способ сделать этот процесс более простым. Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для своего канала бета-версии Windows 11.

Пользователи, являющиеся частью программы Insiders, увидят новый значок поиска "Мой телефон" в Windows Share при попытке поделиться контентом.

Нажав на этот значок, вы сможете быстро и без лишних хлопот отправить содержимое на телефон Android.