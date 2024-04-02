В Харькове построили первую в мире подземную школу — фото

В Харькове завершили строительство первой в мире подземной школы. Она имеет самые высокие стандарты безопасности и рассчитана на обучение 900 школьников в две смены.
Что известно о подземной школе в Харькове
Также он отметил, что набор учащихся на следующий учебный год почти завершен. Уже в этом году за парты сядут 600 детей.
Что известно об образовании в Харькове
За 2023 Харьковская область стала второй в списке областей с самой длительной продолжительностью воздушных тревог. В течение 2024 года Россия чуть ли не каждый день обстреливает Харьков. Соответственно, обеспечить безопасность учащимся в таких условиях реально только в метрошколе.
Напомним, что на 5 станциях харьковского метро в прошлом году обустроили 19 аудиторий, в которых обучается более 2 тысяч детей. По данным горсовета, спрос на обучение в этой школе огромный, именно поэтому реализуют проект "Подземной школы".
Добавим также, что директор департамента образования в Харькове Ольга Деменко в интервью Освітории заявила, что в первой "Подземной школе" будет ресурсная комната, конференц-зал, столовая и 20 кабинетов.
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