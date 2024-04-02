В Харькове построили первую в мире подземную школу — фото
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове построили первую в мире подземную школу — фото

Игорь Терехов
школа
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В Харькове завершили строительство первой в мире подземной школы. Она имеет самые высокие стандарты безопасности и рассчитана на обучение 900 школьников в две смены.

Что известно о подземной школе в Харькове

Строительство первой подземной школы завершено. Пока мы дорабатываем последние штрихи перед началом занятий. Помещение построено по самым высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены, — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Также он отметил, что набор учащихся на следующий учебный год почти завершен. Уже в этом году за парты сядут 600 детей.

Выражаем благодарность нашим международным партнерам, строительным компаниям и педагогам за воплощение этого стратегически важного проекта для Харькова в жизнь в кратчайшие сроки! Мы планируем продолжить строительство подобных школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию, — добавил мэр.

Что известно об образовании в Харькове

За 2023 Харьковская область стала второй в списке областей с самой длительной продолжительностью воздушных тревог. В течение 2024 года Россия чуть ли не каждый день обстреливает Харьков. Соответственно, обеспечить безопасность учащимся в таких условиях реально только в метрошколе.

Напомним, что на 5 станциях харьковского метро в прошлом году обустроили 19 аудиторий, в которых обучается более 2 тысяч детей. По данным горсовета, спрос на обучение в этой школе огромный, именно поэтому реализуют проект "Подземной школы".

Добавим также, что директор департамента образования в Харькове Ольга Деменко в интервью Освітории заявила, что в первой "Подземной школе" будет ресурсная комната, конференц-зал, столовая и 20 кабинетов.

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