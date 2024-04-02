В Харькове построили первую в мире подземную школу — фото

В Харькове завершили строительство первой в мире подземной школы. Она имеет самые высокие стандарты безопасности и рассчитана на обучение 900 школьников в две смены.

Что известно о подземной школе в Харькове

Строительство первой подземной школы завершено. Пока мы дорабатываем последние штрихи перед началом занятий. Помещение построено по самым высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены, — написал мэр Харькова Игорь Терехов. Поделиться

Также он отметил, что набор учащихся на следующий учебный год почти завершен. Уже в этом году за парты сядут 600 детей.

Будівництво першої підземної школи завершено. Наразі ми допрацьовуємо останні штрихи перед початком занять.



Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни.



Набір учнів на наступний навчальний рік… pic.twitter.com/9uY7bde25Z — Ihor Terekhov (@mayorterekhov) April 2, 2024

Выражаем благодарность нашим международным партнерам, строительным компаниям и педагогам за воплощение этого стратегически важного проекта для Харькова в жизнь в кратчайшие сроки! Мы планируем продолжить строительство подобных школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию, — добавил мэр. Поделиться

Что известно об образовании в Харькове

За 2023 Харьковская область стала второй в списке областей с самой длительной продолжительностью воздушных тревог. В течение 2024 года Россия чуть ли не каждый день обстреливает Харьков. Соответственно, обеспечить безопасность учащимся в таких условиях реально только в метрошколе.

Напомним, что на 5 станциях харьковского метро в прошлом году обустроили 19 аудиторий, в которых обучается более 2 тысяч детей. По данным горсовета, спрос на обучение в этой школе огромный, именно поэтому реализуют проект "Подземной школы".

Добавим также, что директор департамента образования в Харькове Ольга Деменко в интервью Освітории заявила, что в первой "Подземной школе" будет ресурсная комната, конференц-зал, столовая и 20 кабинетов.