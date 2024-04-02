У Харкові побудували першу у світі підземну школу — фото

У Харкові завершили будівництво першої у світі підземної школи. Вона має найвищі стандарти безпеки та розрахована на навчання 900 школярів у дві зміни.
Що відомо про підземну школу у Харкові
Також він зазначив, що набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Вже цього року за парти сядуть 600 дітей.
Що відомо про освіту у Харкові
За 2023 рік Харківська область стала другою у списку областей із найдовшою тривалістю повітряних тривог. Протягом 2024 року Росія ледь не щодня обстрілює Харків. Відповідно, гарантувати безпеку учням за таких умов реально тільки у метрошколі.
Нагадаємо, що на 5 станціях харківського метро торік облаштували 19 аудиторій, в яких навчається понад 2 тис. дітей. За даними міськради, попит на навчання у цій школі є величезним, саме тому реалізовують проект "Підземної школи".
Додамо також, що директорка департаменту освіти в Харкові Ольга Деменко в інтерв'ю Освіторії заявила, що у першій "Підземній школі" буде ресурсна кімната, конференц-зал, їдальня та 20 кабінетів.
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