В Харьковском университете Воздушных сил разбился вертолет — экипаж погиб

1 сентября в авиационной бригаде Харьковского национального университета Воздушных сил потерпел крушение вертолет Ми-2. Во время выполнения учебно-тренировочного полета погибли два человека — члены экипажа.

Что известно о катастрофе Ми-2 в Харьковской области

О событии официально сообщила пресс-служба Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2. Семья университета понесла невосполнимую потерю — экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, сообщается, что на месте авиакатастрофы уже работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас... Поделиться

Командование университета и воинской части также заверило, что всесторонне будет способствовать детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия.

Кроме того, там призвали СМИ воздержаться от предположений и комментариев, с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами.

В Харьковском университете воздушных сил попросили всех дождаться обнародования официальных результатов расследования.

Это уже второй подобный случай в течение последнего месяца

27 июля официально стало известно, что во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

С грустью сообщаем, что сегодня во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных сил, — заявили тогда представители вуза. Поделиться

Впоследствии стало известно, что погибший — 17-летний Юрий Капустенский, который был родом из Львовской области.

Юрий Капустенский

Причины крушения до сих пор неизвестны.