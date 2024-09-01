В Харьковском университете Воздушных сил разбился вертолет — экипаж погиб

1 сентября в авиационной бригаде Харьковского национального университета Воздушных сил потерпел крушение вертолет Ми-2. Во время выполнения учебно-тренировочного полета погибли два человека — члены экипажа.
Главные тезисы
- Пресс-служба университета официально подтвердила информацию о крушении.
- Уже началось расследование по установлению причин авиакатастрофы.
- Это не первый случай авиационной трагедии в университете, предыдущий был месяц назад.
Что известно о катастрофе Ми-2 в Харьковской области
О событии официально сообщила пресс-служба Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Кроме того, сообщается, что на месте авиакатастрофы уже работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.
Командование университета и воинской части также заверило, что всесторонне будет способствовать детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия.
Кроме того, там призвали СМИ воздержаться от предположений и комментариев, с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами.
В Харьковском университете воздушных сил попросили всех дождаться обнародования официальных результатов расследования.
Это уже второй подобный случай в течение последнего месяца
27 июля официально стало известно, что во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Впоследствии стало известно, что погибший — 17-летний Юрий Капустенский, который был родом из Львовской области.
Причины крушения до сих пор неизвестны.
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