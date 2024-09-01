У Харківському університеті Повітряних сил розбився вертоліт — екіпаж загинув
Категорія
Події
Дата публікації

У Харківському університеті Повітряних сил розбився вертоліт — екіпаж загинув

Мі-2
Джерело:  online.ua

1 вересня в авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Під час виконання навчально-тренувального польоту загинуло двоє осіб — членів екіпажу.

Головні тези:

  • Пресслужба університету офіційно підтвердила інформацію про катастрофу/
  • Уже розпочалося розслідування для встановлення причин авіатрощі.
  • Це не перший випадок авіаційної трагедії в університеті, попередній був місяць тому.

Що відомо про катастрофу Мі-2 на Харківщині

Про подію офіційно повідомила пресслужба Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати — екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що на місці авіатрощі уже працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас...

Командування університету та військової частини також запевнило, що буде всебічно сприяти детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події.

Окрім того, там закликали ЗМІ утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм.

У Харківському університеті Повітряних сил попросили усіх дочекатися оприлюднення офіційних результатів розслідування.

Це вже другий такий випадок протягом останнього місяця

27 липня офіційно стало відомо, що під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил, — заявили тоді представники вишу.

Згодом стало відомо, що загиблий — 17 річний Юрій Капустенський, який був родом зі Львівщини.

Юрій Капустенський

Причини катастрофи досі невідомі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіатроща F-16 в Україні — з'явилася перша реакція Пентагона
Міноборони США
F-16
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США відмовились від відправки фахівців до України для обслуговування F-16
F-16 в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіатроща F-16 в Україні. США відкидають версію зі збиттям винищувача з Patriot
Авіатроща F-16 в Україні. США відкидають версію зі збиттям винищувача з Patriot

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?