У Харківському університеті Повітряних сил розбився вертоліт — екіпаж загинув

1 вересня в авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Під час виконання навчально-тренувального польоту загинуло двоє осіб — членів екіпажу.
Головні тези:
- Пресслужба університету офіційно підтвердила інформацію про катастрофу/
- Уже розпочалося розслідування для встановлення причин авіатрощі.
- Це не перший випадок авіаційної трагедії в університеті, попередній був місяць тому.
Що відомо про катастрофу Мі-2 на Харківщині
Про подію офіційно повідомила пресслужба Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
Окрім того, наголошується, що на місці авіатрощі уже працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.
Командування університету та військової частини також запевнило, що буде всебічно сприяти детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події.
Окрім того, там закликали ЗМІ утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм.
У Харківському університеті Повітряних сил попросили усіх дочекатися оприлюднення офіційних результатів розслідування.
Це вже другий такий випадок протягом останнього місяця
27 липня офіційно стало відомо, що під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
Згодом стало відомо, що загиблий — 17 річний Юрій Капустенський, який був родом зі Львівщини.
Причини катастрофи досі невідомі.
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