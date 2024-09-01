У Харківському університеті Повітряних сил розбився вертоліт — екіпаж загинув

1 вересня в авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Під час виконання навчально-тренувального польоту загинуло двоє осіб — членів екіпажу.

Що відомо про катастрофу Мі-2 на Харківщині

Про подію офіційно повідомила пресслужба Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати — екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що на місці авіатрощі уже працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас... Поширити

Командування університету та військової частини також запевнило, що буде всебічно сприяти детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події.

Окрім того, там закликали ЗМІ утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм.

У Харківському університеті Повітряних сил попросили усіх дочекатися оприлюднення офіційних результатів розслідування.

Це вже другий такий випадок протягом останнього місяця

27 липня офіційно стало відомо, що під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил, — заявили тоді представники вишу. Поширити

Згодом стало відомо, що загиблий — 17 річний Юрій Капустенський, який був родом зі Львівщини.

Юрій Капустенський

Причини катастрофи досі невідомі.