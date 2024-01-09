В Хмельницкой области возросло количество жертв из-за ракетной атаки РФ

Число погибших в результате ракетной атаки россиян в Хмельницкой области 8 января возросло до трех человек.

Известно еще об одном погибшем в Хмельницком

Как сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин, в результате проведения спасательных работ найден еще один погибший. Это мужчина 1955 года рождения.

По состоянию на данный момент, в результате вчерашней ракетной атаки россиян погибли три человека, еще двое получили ранения.

Ракетная атака РФ 8 января: что известно

Утром российские оккупанты атаковали ракетами 4 региона Украины:

Запорожье: ракеты попали в жилые районы, рядом с домами.

Днепропетровская область: в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутное такси, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона. В общей сложности к медикам обратились 20 человек, из которых 4 детей. Повреждены жилые дома.

В Криворожском районе разрушен частный дом, один человек погиб. Также разрушения подвергся торгово-развлекательному центру.

Харьковская область: оккупанты нанесли по Харькову не менее 4 ударов. Повреждены предприятие и учебное заведение.

Также оккупанты атаковали город Змиев, разрушен частный дом.

Позже стало известно, что россияне ударили по объектам инфраструктуры Хмельницкой области. Ранее сообщалось, что следствие атаки погибли два человека.