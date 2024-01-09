У Хмельницькій області зросла кількість жертв через ракетну атаку РФ

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки росіян у Хмельницькій області 8 січня зросла до трьох осіб.

Відомо про ще одного загиблого у Хмельницькому

Як повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Це чоловік 1955 року народження.

Станом на зараз, внаслідок вчорашньої ракетної атаки росіян загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення.

Ракетна атака РФ 8 січня: що відомо

Вранці російські окупанти атакували ракетами 4 регіони України:

Запоріжжя: ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками.

Дніпропетровська область: у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.

У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр.

Харківська область: окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад.

Також окупанти атакували місто Зміїв, зруйновано приватний будинок.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по об’єктах інфраструктури Хмельницької області. Раніше повідомлялося, що наслідок атаки загинули двоє людей.