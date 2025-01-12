В Хорватии начался второй тур президентских выборов
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В Хорватии начался второй тур президентских выборов

В Хорватии начался второй тур президентских выборов
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Источник:  Reuters

В Хорватии 12 января проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил в первом туре президентских выборов, состоявшихся 29 декабря.

Главные тезисы

  • Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил в первом туре президентских выборов и борется за свою позицию во втором туре.
  • Зоран Миланович известен своими взглядами на украинские и международные военные конфликты, критическое отношение к участию Хорватии в них и поддержку диктатора Владимира Путина.
  • После скандальных решений президента по участию Хорватии в международных военных инициативах разразился громкий скандал в стране.
  • Зоран Миланович решил держать Хорватию подальше от участия в международных военных конфликтах, не поддерживая решение правительства об участии в миссиях для Украины.

Второй тур президентских выборов по Хорватии. Что известно

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 19:00. Первые результаты экзитполя ожидаются вскоре после закрытия участков.

Право голоса имеют около 3,8 миллионов граждан.

Напомним, в первом туре выборов, состоявшемся 29 декабря 2024 года, лидером стал действующий президент Зоран Миланович, получивший 51,48% голосов. Его главный соперник Драган Приморац из Хорватского демократического союза набрал 19,29%.

Зоран Миланович известен своими симпатиями к политике Владимира Путина и критическим отношением к военной поддержке Украины. Осенью 2024 г. он заблокировал участие хорватских военных в инициативе НАТО по поддержке Украины (NSATU), заявив, что это может повредить национальным интересам Хорватии.

Что еще известно о скандалах с участием Милановича

Как уже упоминалось ранее, в октябре приспешник Путина отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

Таким образом, он пошел против правительства страны, которое поддержало эту инициативу и предлагало президенту ее окончательно одобрить.

К сожалению, несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза выхода войны за пределы Украины. Задача президента республики… защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать Хорватию от военных конфликтов, - цинично заявили в команде Зорана Милановича.

После этого решения в Хорватии разразился громкий скандал, ведь правительство страны не поддерживает такой подход президента.

Также Зоран Миланович, являющийся симпатиком диктатора Владимира Путина, заявил, что не допустит введения хорватских военных в Украину в составе европейской миротворческой миссии.

Вновь начинаются дискуссии о возможном отъезде солдат отдельных стран НАТО в Украину. Пока я президент республики, я буду держать Хорватию подальше от подобных конфликтов. Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-либо приказу, — заявил Миланович.

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