В Хорватии 12 января проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил в первом туре президентских выборов, состоявшихся 29 декабря.

Второй тур президентских выборов по Хорватии. Что известно

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 19:00. Первые результаты экзитполя ожидаются вскоре после закрытия участков.

Право голоса имеют около 3,8 миллионов граждан.

Напомним, в первом туре выборов, состоявшемся 29 декабря 2024 года, лидером стал действующий президент Зоран Миланович, получивший 51,48% голосов. Его главный соперник Драган Приморац из Хорватского демократического союза набрал 19,29%.

Зоран Миланович известен своими симпатиями к политике Владимира Путина и критическим отношением к военной поддержке Украины. Осенью 2024 г. он заблокировал участие хорватских военных в инициативе НАТО по поддержке Украины (NSATU), заявив, что это может повредить национальным интересам Хорватии.

Что еще известно о скандалах с участием Милановича

Как уже упоминалось ранее, в октябре приспешник Путина отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

Таким образом, он пошел против правительства страны, которое поддержало эту инициативу и предлагало президенту ее окончательно одобрить.

К сожалению, несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза выхода войны за пределы Украины. Задача президента республики… защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать Хорватию от военных конфликтов, - цинично заявили в команде Зорана Милановича. Поделиться

После этого решения в Хорватии разразился громкий скандал, ведь правительство страны не поддерживает такой подход президента.

Также Зоран Миланович, являющийся симпатиком диктатора Владимира Путина, заявил, что не допустит введения хорватских военных в Украину в составе европейской миротворческой миссии.