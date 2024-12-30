В Хорватии прошел первый тур выборов президента. Кто лидирует
Категория
Политика
Дата публикации

В Хорватии прошел первый тур выборов президента. Кто лидирует

В Хорватии прошел первый тур выборов президента. Кто лидирует
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил в первом туре президентских выборов, состоявшихся 29 декабря.

Главные тезисы

  • Первый тур выборов президента в Хорватии завершился победой Зорана Милановича, набравшего более 49% голосов.
  • Второй тур выборов запланирован на 12 января, поскольку ни один из кандидатов не получил необходимое количество голосов для победы.
  • Скандалы с участием Милановича по поводу отказа военной помощи для Украины вызвали громкий резонанс и разделили общество.
  • Президент республики выступил против вмешательства в международные конфликты и обещает держать Хорватию в отдалении от возможных военных угроз.
  • Хотя Миланович лидирует в голосовании, второй тур выборов станет известен 12 января, где избиратели смогут выразить свою поддержку кандидату.

Какие результаты первого тура выборов президента в Хорватии

Как отмечается, после подсчета 100% бюллетеней Миланович набрал 49,09% голосов.

Его ближайший оппонент, бывший министр науки Драган Приморац, представляющий правящий Хорватский демократический союз, получил 19,35%.

Поскольку ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, необходимых для победы, второй тур выборов состоится 12 января.

Комментируя результаты первого тура, Миланович заявил, что намерен "сражаться за Хорватию" и продолжать отстаивать свои позиции.

Что известно о скандалах с участием Милановича

Как уже упоминалось ранее, в октябре приспешник Путина отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

Таким образом, он пошел против правительства страны, которое поддержало эту инициативу и предлагало президенту ее окончательно одобрить.

К сожалению, несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза выхода войны за пределы Украины. Задача президента республики… защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать Хорватию от военных конфликтов, — цинично заявили в команде Зорана Милановича.

После этого решения в Хорватии разразился громкий скандал, ведь правительство страны не поддерживает такой подход президента.

Также Зоран Миланович, являющийся симпатиком диктатора Владимира Путина, заявил, что не допустит введения хорватских военных в Украину в составе европейской миротворческой миссии.

Вновь начинаются дискуссии о возможном отъезде солдат отдельных стран НАТО в Украину. Пока я президент республики, я буду держать Хорватию подальше от подобных конфликтов. Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-либо приказу, — заявил Миланович.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Хорватии Миланович ответил на требование извиниться перед украинцами
Президент Хорватии Миланович ответил на требование извиниться перед украинцами
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Хорватии начались выборы президента. Кто среди кандидатов
В Хорватии начались выборы президента. Кто среди кандидатов
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Выборы в Хорватии — кто может стать президентом
Миланович

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?