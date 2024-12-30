Какие результаты первого тура выборов президента в Хорватии

Как отмечается, после подсчета 100% бюллетеней Миланович набрал 49,09% голосов.

Его ближайший оппонент, бывший министр науки Драган Приморац, представляющий правящий Хорватский демократический союз, получил 19,35%.

Поскольку ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, необходимых для победы, второй тур выборов состоится 12 января.

Комментируя результаты первого тура, Миланович заявил, что намерен "сражаться за Хорватию" и продолжать отстаивать свои позиции.

Что известно о скандалах с участием Милановича

Как уже упоминалось ранее, в октябре приспешник Путина отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

Таким образом, он пошел против правительства страны, которое поддержало эту инициативу и предлагало президенту ее окончательно одобрить.

К сожалению, несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза выхода войны за пределы Украины. Задача президента республики… защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать Хорватию от военных конфликтов, — цинично заявили в команде Зорана Милановича. Поделиться

После этого решения в Хорватии разразился громкий скандал, ведь правительство страны не поддерживает такой подход президента.

Также Зоран Миланович, являющийся симпатиком диктатора Владимира Путина, заявил, что не допустит введения хорватских военных в Украину в составе европейской миротворческой миссии.