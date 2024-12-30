Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил в первом туре президентских выборов, состоявшихся 29 декабря.
Главные тезисы
- Первый тур выборов президента в Хорватии завершился победой Зорана Милановича, набравшего более 49% голосов.
- Второй тур выборов запланирован на 12 января, поскольку ни один из кандидатов не получил необходимое количество голосов для победы.
- Скандалы с участием Милановича по поводу отказа военной помощи для Украины вызвали громкий резонанс и разделили общество.
- Президент республики выступил против вмешательства в международные конфликты и обещает держать Хорватию в отдалении от возможных военных угроз.
- Хотя Миланович лидирует в голосовании, второй тур выборов станет известен 12 января, где избиратели смогут выразить свою поддержку кандидату.
Какие результаты первого тура выборов президента в Хорватии
Как отмечается, после подсчета 100% бюллетеней Миланович набрал 49,09% голосов.
Его ближайший оппонент, бывший министр науки Драган Приморац, представляющий правящий Хорватский демократический союз, получил 19,35%.
Поскольку ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, необходимых для победы, второй тур выборов состоится 12 января.
Комментируя результаты первого тура, Миланович заявил, что намерен "сражаться за Хорватию" и продолжать отстаивать свои позиции.
Что известно о скандалах с участием Милановича
Как уже упоминалось ранее, в октябре приспешник Путина отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).
Таким образом, он пошел против правительства страны, которое поддержало эту инициативу и предлагало президенту ее окончательно одобрить.
После этого решения в Хорватии разразился громкий скандал, ведь правительство страны не поддерживает такой подход президента.
Также Зоран Миланович, являющийся симпатиком диктатора Владимира Путина, заявил, что не допустит введения хорватских военных в Украину в составе европейской миротворческой миссии.
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