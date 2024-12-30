Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у першому турі президентських виборів, які відбулися 29 грудня. Другий тур призначено на 12 січня.

Які результати першого туру виборів президента у Хорватії

Як зазначається, після підрахунку 100% бюлетенів, Міланович набрав 49,09% голосів.

Його найближчий опонент, колишній міністр науки Драган Приморац, який представляє правлячий Хорватський демократичний союз, отримав 19,35%.

Оскільки жоден із кандидатів не подолав поріг у 50% голосів, необхідних для перемоги, другий тур виборів відбудеться 12 січня.

Коментуючи результати першого туру, Міланович заявив, що має намір "боротися за Хорватію" та продовжувати відстоювати свої позиції.

Що відомо про скандали за участі Мілановича

Як уже згадувалося раніше, у жовтні поплічник Путіна відмовився відрядити хорватських військовослужбовців для участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

Таким чином він пішов проти уряду країни, який підтримав цю ініціативу й пропонував президенту її остаточно схвалити.

На жаль, незважаючи на величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війни не видно, але є загроза виходу війни за межі України. Завдання президента республіки… захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від військових конфліктів, -цинічно заявили в команді Зорана Мілановича. Поширити

Після цього рішення у Хорватії спалахнув гучний скандал, адже уряд країни не підтримує такий підхід президента.

Також Зоран Міланович, який є симпатиком диктатора Володимира Путіна, заявив, що не допустить введення хорватських військових до України у складі європейської миротворчої місії.