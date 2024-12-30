У Хорватії пройшов перший тур виборів президента. Хто лідирує
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У Хорватії пройшов перший тур виборів президента. Хто лідирує

У Хорватії пройшов перший тур виборів президента. Хто лідирує
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Джерело:  online.ua

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у першому турі президентських виборів, які відбулися 29 грудня. Другий тур призначено на 12 січня.

Головні тези:

  • Перший тур виборів президента в Хорватії завершився перемогою Зорана Мілановича, який набрав понад 49% голосів.
  • Другий тур виборів заплановано на 12 січня, оскільки жоден з кандидатів не здобув необхідну кількість голосів для перемоги.
  • Скандали за участі Мілановича стосовно відмови військової допомоги для України викликали гучний резонанс та розділили суспільство.
  • Президент республіки виступив проти втручання у міжнародні конфлікти та обіцяє тримати Хорватію віддалено від можливих воєнних загроз.
  • Хоча Міланович лідирує у голосуванні, другий тур виборів стане відомим 12 січня, де виборці зможуть висловити свою підтримку кандидатові.

Які результати першого туру виборів президента у Хорватії

Як зазначається, після підрахунку 100% бюлетенів, Міланович набрав 49,09% голосів.

Його найближчий опонент, колишній міністр науки Драган Приморац, який представляє правлячий Хорватський демократичний союз, отримав 19,35%.

Оскільки жоден із кандидатів не подолав поріг у 50% голосів, необхідних для перемоги, другий тур виборів відбудеться 12 січня.

Коментуючи результати першого туру, Міланович заявив, що має намір "боротися за Хорватію" та продовжувати відстоювати свої позиції.

Що відомо про скандали за участі Мілановича

Як уже згадувалося раніше, у жовтні поплічник Путіна відмовився відрядити хорватських військовослужбовців для участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

Таким чином він пішов проти уряду країни, який підтримав цю ініціативу й пропонував президенту її остаточно схвалити.

На жаль, незважаючи на величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війни не видно, але є загроза виходу війни за межі України. Завдання президента республіки… захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від військових конфліктів, -цинічно заявили в команді Зорана Мілановича.

Після цього рішення у Хорватії спалахнув гучний скандал, адже уряд країни не підтримує такий підхід президента.

Також Зоран Міланович, який є симпатиком диктатора Володимира Путіна, заявив, що не допустить введення хорватських військових до України у складі європейської миротворчої місії.

Знову починаються дискусії щодо можливого від’їзду солдатів окремих країн НАТО в Україну. Поки я президент республіки, я буду тримати Хорватію подалі від таких конфліктів. Хорватія не буде виконувати чужі рішення необдумано і за чиїмось наказом, — заявив Міланович.

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