У Хорватії 29 грудня розпочалися президентські вибори, у яких беруть участь вісім кандидатів. Серед них проросійський Міланович.

Що відомо про вибори у Хорватії

Як зазначається, у першому турі виборів відкрито 6500 виборчих дільниць, які працюватимуть до вечора 29 грудня. Після їх закриття очікується оприлюднення даних екзитполів.

Серед претендентів на пост президента:

Зоран Міланович , чинний президент із проросійськими позиціями, який представляє опозиційну Соціал-демократичну партію. Він балотується на другий термін і має підтримку 37,2% виборців за даними останніх соцопитувань.

Драган Приморац , колишній міністр науки та кандидат від правлячої партії Хорватська демократична спілка (ХДС), з рейтингом 20,4%.

Незалежні кандидатки: Марія Селак Распудич і Івана Кекін від лівої зеленої партії, кожна з яких має близько 10% підтримки.

Мер міста Синь Міро Буль .

Незалежні кандидати: Томіслав Йоніч та Ніко Токіч .

Представниця політичної партії DOMiNO Бранка Лозо.

Якщо жоден із кандидатів не отримає 50% голосів. Другий тур виборів відбудеться 12 січня 2025 року.

Що відомо про скандали за участі Мілановича

Як уже згадувалося раніше, у жовтні поплічник Путіна відмовився відрядити хорватських військовослужбовців для участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

Таким чином він пішов проти уряду країни, який підтримав цю ініціативу й пропонував президенту її остаточно схвалити.

На жаль, незважаючи на величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війни не видно, але є загроза виходу війни за межі України. Завдання президента республіки… захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від військових конфліктів, -цинічно заявили в команді Зорана Мілановича. Поширити

Після цього рішення у Хорватії спалахнув гучний скандал, адже уряд країни не підтримує такий підхід президента.