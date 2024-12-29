В Хорватии 29 декабря начались президентские выборы, в которых участвуют восемь кандидатов.

Что известно о выборах в Хорватии

Как отмечается, в первом туре выборов открыто 6,5 тысяч избирательных участков, которые будут работать до вечера 29 декабря. После их закрытия ожидается обнародование данных экзитполов.

Среди претендентов на пост президента:

Зоран Миланович , действующий президент с пророссийскими позициями, представляющий оппозиционную Социал-демократическую партию. Он баллотируется на второй срок и поддерживает 37,2% избирателей по данным последних соцопросов.

Драган Приморац , бывший министр науки и кандидат от правящей партии Хорватский демократический союз (ХДС), с рейтингом 20,4%.

Независимые кандидатки: Мария Селак Распудич и Ивана Кекин от левой зеленой партии, каждая из которых имеет около 10% поддержки.

Мэр города Синь Миро Буль .

Независимые кандидаты: Томислав Йонич и Нико Токич .

Представительница политической партии DOMiNO Бранка Лозо .

Если ни один из кандидатов не получит 50% голосов, то второй тур выборов состоится 12 января 2025 года.

Что известно о скандалах с участием Милановича

Как уже упоминалось ранее, в октябре приспешник Путина отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

Таким образом, он пошел против правительства страны, которое поддержало эту инициативу и предлагало президенту ее окончательно одобрить.

К сожалению, несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза выхода войны за пределы Украины. Задача президента республики… защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать Хорватию от военных конфликтов, — цинично заявили в команде Зорана Милановича. Поделиться

После этого решения в Хорватии разразился громкий скандал, ведь правительство страны не поддерживает такой подход президента.