В Хорватии 29 декабря начались президентские выборы, в которых участвуют восемь кандидатов.
Главные тезисы
- В Хорватии начались президентские выборы с участием восьми кандидатов, среди которых действующий президент Зоран Миланович.
- Второй тур выборов запланирован на 12 января 2025 года, если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов в первом туре.
- Среди скандалов с участием Милановича выделяется отказ отправить военнослужащих Хорватии на миссию НАТО для Украины.
- Одна из главных задач нового президента – обеспечить защиту Хорватии от возможных военных конфликтов и удержать страну от войны.
- Выборы президента Хорватии определят дальнейшее развитие политической ситуации в стране и ее внешнеполитическую направленность.
Что известно о выборах в Хорватии
Как отмечается, в первом туре выборов открыто 6,5 тысяч избирательных участков, которые будут работать до вечера 29 декабря. После их закрытия ожидается обнародование данных экзитполов.
Среди претендентов на пост президента:
Зоран Миланович , действующий президент с пророссийскими позициями, представляющий оппозиционную Социал-демократическую партию. Он баллотируется на второй срок и поддерживает 37,2% избирателей по данным последних соцопросов.
Драган Приморац , бывший министр науки и кандидат от правящей партии Хорватский демократический союз (ХДС), с рейтингом 20,4%.
Независимые кандидатки: Мария Селак Распудич и Ивана Кекин от левой зеленой партии, каждая из которых имеет около 10% поддержки.
Мэр города Синь Миро Буль .
Независимые кандидаты: Томислав Йонич и Нико Токич .
Представительница политической партии DOMiNO Бранка Лозо .
Если ни один из кандидатов не получит 50% голосов, то второй тур выборов состоится 12 января 2025 года.
Что известно о скандалах с участием Милановича
Как уже упоминалось ранее, в октябре приспешник Путина отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).
Таким образом, он пошел против правительства страны, которое поддержало эту инициативу и предлагало президенту ее окончательно одобрить.
После этого решения в Хорватии разразился громкий скандал, ведь правительство страны не поддерживает такой подход президента.
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