В Хорватии начались выборы президента. Кто среди кандидатов
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Политика
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В Хорватии начались выборы президента. Кто среди кандидатов

В Хорватии начались выборы президента. Кто среди кандидатов
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Источник:  Reuters

В Хорватии 29 декабря начались президентские выборы, в которых участвуют восемь кандидатов.

Главные тезисы

  • В Хорватии начались президентские выборы с участием восьми кандидатов, среди которых действующий президент Зоран Миланович.
  • Второй тур выборов запланирован на 12 января 2025 года, если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов в первом туре.
  • Среди скандалов с участием Милановича выделяется отказ отправить военнослужащих Хорватии на миссию НАТО для Украины.
  • Одна из главных задач нового президента – обеспечить защиту Хорватии от возможных военных конфликтов и удержать страну от войны.
  • Выборы президента Хорватии определят дальнейшее развитие политической ситуации в стране и ее внешнеполитическую направленность.

Что известно о выборах в Хорватии

Как отмечается, в первом туре выборов открыто 6,5 тысяч избирательных участков, которые будут работать до вечера 29 декабря. После их закрытия ожидается обнародование данных экзитполов.

Среди претендентов на пост президента:

  • Зоран Миланович , действующий президент с пророссийскими позициями, представляющий оппозиционную Социал-демократическую партию. Он баллотируется на второй срок и поддерживает 37,2% избирателей по данным последних соцопросов.

  • Драган Приморац , бывший министр науки и кандидат от правящей партии Хорватский демократический союз (ХДС), с рейтингом 20,4%.

  • Независимые кандидатки: Мария Селак Распудич и Ивана Кекин от левой зеленой партии, каждая из которых имеет около 10% поддержки.

  • Мэр города Синь Миро Буль .

  • Независимые кандидаты: Томислав Йонич и Нико Токич .

  • Представительница политической партии DOMiNO Бранка Лозо .

Если ни один из кандидатов не получит 50% голосов, то второй тур выборов состоится 12 января 2025 года.

Что известно о скандалах с участием Милановича

Как уже упоминалось ранее, в октябре приспешник Путина отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

Таким образом, он пошел против правительства страны, которое поддержало эту инициативу и предлагало президенту ее окончательно одобрить.

К сожалению, несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза выхода войны за пределы Украины. Задача президента республики… защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать Хорватию от военных конфликтов, — цинично заявили в команде Зорана Милановича.

После этого решения в Хорватии разразился громкий скандал, ведь правительство страны не поддерживает такой подход президента.

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