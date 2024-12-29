Вибори в Хорватії — хто може стати президентом

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович, який є проросійським політиком, може перемогти вже у першому турі, оскільки за результатами екзит-полів він набирає понад 50% голосів виборців.

Міланович може залишитися президентом Хорватії

Згідно з останніми даними, проросійський політик зміг набрати у першому турі 51.48%, пише Vecernji List.

Варто також зазначити, що його головний суперник — Драган Приморац, колишній міністр науки, набрав 19,29%.

Незалежні кандидатки Марія Селак Распудіч та Іванна Кекін з лівої зеленої політичної партії "Ми можемо!" (Mozemo) набирають по понад 8% кожна.

Що важливо розуміти, попередні результати виборів виборча комісія має почати оприлюднювати за годину після закриття дільниць.

Роль президента значною мірою церемоніальна, оскільки глава держави не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки. Поширити

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Міланович не хоче допомагати Україні зупинити Росію

Нещодавно проросійський політик спровокував новий гучний скандал на міжнародній арені.

Зоран Міланович, який є симпатиком диктатора Володимира Путіна, заявив, що не допустить введення хорватських військових до України у складі європейської миротворчої місії.

Знову починаються дискусії щодо можливого від’їзду солдатів окремих країн НАТО в Україну. Поки я президент республіки, я буду тримати Хорватію подалі від таких конфліктів. Хорватія не буде виконувати чужі рішення необдумано і за чиїмось наказом. Зоран Міланович Президент Хорватії

Він також додав, що Хорватія буде діяти обережно, а в її пріоритеті залишатимуться власні інтереси.