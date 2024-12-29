Вибори в Хорватії — хто може стати президентом

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович, який є проросійським політиком, може перемогти вже у першому турі, оскільки за результатами екзит-полів він набирає понад 50% голосів виборців.
Головні тези:
- Головний суперник Мілановчив — Драган Приморац — набрав лише 19,29% голосів.
- Незалежні кандидатки Марія Селак Распудіч та Іванна Кекін також мають певну підтримку виборців,вони набрали понад 8% кожна.
- Роль президента в Хорватії церемоніальна, але він має важливе право голосу у питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.
Міланович може залишитися президентом Хорватії
Згідно з останніми даними, проросійський політик зміг набрати у першому турі 51.48%, пише Vecernji List.
Варто також зазначити, що його головний суперник — Драган Приморац, колишній міністр науки, набрав 19,29%.
Незалежні кандидатки Марія Селак Распудіч та Іванна Кекін з лівої зеленої політичної партії "Ми можемо!" (Mozemo) набирають по понад 8% кожна.
Що важливо розуміти, попередні результати виборів виборча комісія має почати оприлюднювати за годину після закриття дільниць.
Міланович не хоче допомагати Україні зупинити Росію
Нещодавно проросійський політик спровокував новий гучний скандал на міжнародній арені.
Зоран Міланович, який є симпатиком диктатора Володимира Путіна, заявив, що не допустить введення хорватських військових до України у складі європейської миротворчої місії.
Він також додав, що Хорватія буде діяти обережно, а в її пріоритеті залишатимуться власні інтереси.
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