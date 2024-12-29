Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, являющийся пророссийским политиком, может победить уже в первом туре, поскольку по результатам экзит-полов он набирает более 50% голосов избирателей.
Главные тезисы
- Главный соперник Миланович — Драган Приморац — набрал всего 19,29% голосов.
- Независимые кандидатки Мария Селак Распудич и Иванна Кекин также получили определенную поддержку избирателей, они набрали более 8% каждая.
- Роль президента в Хорватии церемониальна, но у него есть право голоса в вопросах внешней политики, обороны и безопасности.
Миланович может остаться президентом Хорватии
Согласно последним данным, пророссийский политик смог набрать в первом туре 51.48%, пишет Vecernji List.
Следует также отметить, что его главный соперник — Драган Приморац, — бывший министр науки, набрал 19,29%.
Независимые кандидатки Мария Селак Распудич и Иванна Кекин из левой зеленой политической партии "Мы можем!" (Mozemo) набирают по более чем 8% каждая.
Что важно понимать, предварительные результаты выборов избирательная комиссия должна огласить через час после закрытия участков.
Миланович не хочет помогать Украине остановить Россию
Недавно пророссийский политик спровоцировал новый громкий скандал на международной арене.
Зоран Миланович, являющийся симпатиком диктатора Владимира Путина, заявил, что не допустит введения хорватских военных в Украину в составе европейской миротворческой миссии.
Он добавил, что Хорватия будет действовать осторожно, а в ее приоритете будут оставаться собственные интересы.
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