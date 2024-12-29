Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, являющийся пророссийским политиком, может победить уже в первом туре, поскольку по результатам экзит-полов он набирает более 50% голосов избирателей.

Миланович может остаться президентом Хорватии

Согласно последним данным, пророссийский политик смог набрать в первом туре 51.48%, пишет Vecernji List.

Следует также отметить, что его главный соперник — Драган Приморац, — бывший министр науки, набрал 19,29%.

Независимые кандидатки Мария Селак Распудич и Иванна Кекин из левой зеленой политической партии "Мы можем!" (Mozemo) набирают по более чем 8% каждая.

Что важно понимать, предварительные результаты выборов избирательная комиссия должна огласить через час после закрытия участков.

Роль президента в значительной степени церемониальна, поскольку глава государства не может налагать вето на законы, но имеет право голоса в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Поделиться

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Миланович не хочет помогать Украине остановить Россию

Недавно пророссийский политик спровоцировал новый громкий скандал на международной арене.

Зоран Миланович, являющийся симпатиком диктатора Владимира Путина, заявил, что не допустит введения хорватских военных в Украину в составе европейской миротворческой миссии.

Вновь начинаются дискуссии о возможном отъезде солдат отдельных стран НАТО в Украину. Пока я президент республики, я буду держать Хорватию подальше от подобных конфликтов. Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-либо приказу. Зоран Миланович Президент Хорватии

Он добавил, что Хорватия будет действовать осторожно, а в ее приоритете будут оставаться собственные интересы.