У Хорватії 12 січня проходить другий тур президентських виборів. Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у першому турі президентських виборів, які відбулися 29 грудня.
Головні тези:
- Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у першому турі президентських виборів і бореться за свою позицію в другому турі.
- Зоран Міланович відомий своїми поглядами на українські та міжнародні військові конфлікти, критичне ставлення до участі Хорватії у них та підтримкою диктатора Володимира Путіна.
- Після скандальних рішень президента щодо участі Хорватії в міжнародних військових ініціативах спалахнув гучний скандал у країні.
- Зоран Міланович вирішив тримати Хорватію подалі від участі в міжнародних військових конфліктах, не підтримуючи рішення уряду про участь у місіях для України.
Другий тур президентських виборів у Хорватії. Що відомо
Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюватимуть до 19:00. Перші результати екзитполів очікуються невдовзі після закриття дільниць.
Право голосу мають близько 3,8 мільйона громадян.
Нагадаємо, у першому турі виборів, що відбувся 29 грудня 2024 року, лідером став чинний президент Зоран Міланович, який отримав 51,48% голосів. Його головний суперник, Драган Приморац із Хорватського демократичного союзу, набрав 19,29%.
Зоран Міланович відомий своїми симпатіями до політики Володимира Путіна та критичним ставленням до військової підтримки України. Восени 2024 року він заблокував участь хорватських військових в ініціативі НАТО з підтримки України (NSATU), заявивши, що це може зашкодити національним інтересам Хорватії.
Що ще відомо про скандали за участі Мілановича
Як уже згадувалося раніше, у жовтні поплічник Путіна відмовився відрядити хорватських військовослужбовців для участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).
Таким чином він пішов проти уряду країни, який підтримав цю ініціативу й пропонував президенту її остаточно схвалити.
Після цього рішення у Хорватії спалахнув гучний скандал, адже уряд країни не підтримує такий підхід президента.
Також Зоран Міланович, який є симпатиком диктатора Володимира Путіна, заявив, що не допустить введення хорватських військових до України у складі європейської миротворчої місії.
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