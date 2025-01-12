У Хорватії 12 січня проходить другий тур президентських виборів. Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у першому турі президентських виборів, які відбулися 29 грудня.

Другий тур президентських виборів у Хорватії. Що відомо

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюватимуть до 19:00. Перші результати екзитполів очікуються невдовзі після закриття дільниць.

Право голосу мають близько 3,8 мільйона громадян.

Нагадаємо, у першому турі виборів, що відбувся 29 грудня 2024 року, лідером став чинний президент Зоран Міланович, який отримав 51,48% голосів. Його головний суперник, Драган Приморац із Хорватського демократичного союзу, набрав 19,29%.

Зоран Міланович відомий своїми симпатіями до політики Володимира Путіна та критичним ставленням до військової підтримки України. Восени 2024 року він заблокував участь хорватських військових в ініціативі НАТО з підтримки України (NSATU), заявивши, що це може зашкодити національним інтересам Хорватії.

Що ще відомо про скандали за участі Мілановича

Як уже згадувалося раніше, у жовтні поплічник Путіна відмовився відрядити хорватських військовослужбовців для участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

Таким чином він пішов проти уряду країни, який підтримав цю ініціативу й пропонував президенту її остаточно схвалити.

На жаль, незважаючи на величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війни не видно, але є загроза виходу війни за межі України. Завдання президента республіки… захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від військових конфліктів, -цинічно заявили в команді Зорана Мілановича. Поширити

Після цього рішення у Хорватії спалахнув гучний скандал, адже уряд країни не підтримує такий підхід президента.

Також Зоран Міланович, який є симпатиком диктатора Володимира Путіна, заявив, що не допустить введення хорватських військових до України у складі європейської миротворчої місії.