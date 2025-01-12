У Хорватії розпочався другий тур президентських виборів
Категорія
Політика
Дата публікації

У Хорватії розпочався другий тур президентських виборів

У Хорватії розпочався другий тур президентських виборів
Read in English
Джерело:  Reuters

У Хорватії 12 січня проходить другий тур президентських виборів. Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у першому турі президентських виборів, які відбулися 29 грудня.

Головні тези:

  • Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у першому турі президентських виборів і бореться за свою позицію в другому турі.
  • Зоран Міланович відомий своїми поглядами на українські та міжнародні військові конфлікти, критичне ставлення до участі Хорватії у них та підтримкою диктатора Володимира Путіна.
  • Після скандальних рішень президента щодо участі Хорватії в міжнародних військових ініціативах спалахнув гучний скандал у країні.
  • Зоран Міланович вирішив тримати Хорватію подалі від участі в міжнародних військових конфліктах, не підтримуючи рішення уряду про участь у місіях для України.

Другий тур президентських виборів у Хорватії. Що відомо

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюватимуть до 19:00. Перші результати екзитполів очікуються невдовзі після закриття дільниць.

Право голосу мають близько 3,8 мільйона громадян.

Нагадаємо, у першому турі виборів, що відбувся 29 грудня 2024 року, лідером став чинний президент Зоран Міланович, який отримав 51,48% голосів. Його головний суперник, Драган Приморац із Хорватського демократичного союзу, набрав 19,29%.

Зоран Міланович відомий своїми симпатіями до політики Володимира Путіна та критичним ставленням до військової підтримки України. Восени 2024 року він заблокував участь хорватських військових в ініціативі НАТО з підтримки України (NSATU), заявивши, що це може зашкодити національним інтересам Хорватії.

Що ще відомо про скандали за участі Мілановича

Як уже згадувалося раніше, у жовтні поплічник Путіна відмовився відрядити хорватських військовослужбовців для участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

Таким чином він пішов проти уряду країни, який підтримав цю ініціативу й пропонував президенту її остаточно схвалити.

На жаль, незважаючи на величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війни не видно, але є загроза виходу війни за межі України. Завдання президента республіки… захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від військових конфліктів, -цинічно заявили в команді Зорана Мілановича.

Після цього рішення у Хорватії спалахнув гучний скандал, адже уряд країни не підтримує такий підхід президента.

Також Зоран Міланович, який є симпатиком диктатора Володимира Путіна, заявив, що не допустить введення хорватських військових до України у складі європейської миротворчої місії.

Знову починаються дискусії щодо можливого від’їзду солдатів окремих країн НАТО в Україну. Поки я президент республіки, я буду тримати Хорватію подалі від таких конфліктів. Хорватія не буде виконувати чужі рішення необдумано і за чиїмось наказом, — заявив Міланович.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення іноземних військ в Україну. Лідер Хорватії влаштував новий скандал
Мілнович
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вибори в Хорватії — хто може стати президентом
Міланович
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Хорватії пройшов перший тур виборів президента. Хто лідирує
У Хорватії пройшов перший тур виборів президента. Хто лідирує

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?