В Хорватии вспыхнул скандал из-за возможного ввода западных войск в Украину

В Хорватии произошел раскол между премьер-министром страны Андреем Пленковичем и президентом Зораном Милановичем. Они не могут прийти к согласию в вопросе возможной отправки своих солдат на территорию Украины.
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Несмотря на то, что Пленкович сообщил, что его страна не собирается отправлять своих солдат в Украину, офис Милановича все равно жестко раскритиковал его заявление.
По словам главы правительства, официальный Загреб продолжит помогать Киеву по-прежнему — экономически, финансово, военно и гуманитарно, но без прямого участия в войне.
Пленкович также напомнил, что в декабре 2022 года в парламенте Хорватии не хватило всего четырех голосов, чтобы одобрить участие их страны в тренировочной миссии EUMAM для украинских солдат.
Команда Милановича сразу выступила с жестким комментарием.
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Зоран Миланович убеждает в том, что если бы не было хорватского парламента и президента республики, очевидно, что Пленкович непосредственно втянул бы Хорватию в войну в Украине.
Что важно понимать, конфликт между Пленковичем и Милановичем из-за войны в Украине продолжается с начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года.
Пленкович обвиняет Милановича в "русофильстве" и ранее заявлял, что тот "действует как некий кремлевский приспешник".
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