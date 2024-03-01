В Хорватии вспыхнул скандал из-за возможного ввода западных войск в Украину

В Хорватии произошел раскол между премьер-министром страны Андреем Пленковичем и президентом Зораном Милановичем. Они не могут прийти к согласию в вопросе возможной отправки своих солдат на территорию Украины.

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Несмотря на то, что Пленкович сообщил, что его страна не собирается отправлять своих солдат в Украину, офис Милановича все равно жестко раскритиковал его заявление.

По словам главы правительства, официальный Загреб продолжит помогать Киеву по-прежнему — экономически, финансово, военно и гуманитарно, но без прямого участия в войне.

Пленкович также напомнил, что в декабре 2022 года в парламенте Хорватии не хватило всего четырех голосов, чтобы одобрить участие их страны в тренировочной миссии EUMAM для украинских солдат.

Поскольку мы не преуспели даже в этом символизме, мы даже не предложили вариант, чтобы хорватские солдаты поехали в Украину, — посетовал он. Поделиться

Команда Милановича сразу выступила с жестким комментарием.

О чем говорилось в Париже, и что Пленкович пообещал там от имени Хорватии? От чьего имени и в чьих интересах Пленкович претендует на право участвовать даже в дискуссиях об участии хорватских солдат в войне в Украине? Настаивает ли Пленкович на обязательной военной подготовке в Хорватии, чтобы подготовить хорватских солдат к отправке на войну в Украину? — интересуются в офисе президента Хорватии. Поделиться

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Зоран Миланович убеждает в том, что если бы не было хорватского парламента и президента республики, очевидно, что Пленкович непосредственно втянул бы Хорватию в войну в Украине.

Что важно понимать, конфликт между Пленковичем и Милановичем из-за войны в Украине продолжается с начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года.