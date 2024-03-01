У Хорватії стався розкол між прем'єр-міністром країни Андреєм Пленковичем та президентом Зораном Мілановичем. Вони не можуть дійти згоди щодо ймовірної відправки своїх солдатів на територію України.
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Попри те, що Пленкович повідомив, що його країна не збирається відправляти своїх солдатів в Україну, офіс Мілановича все одно жорстко розкритикував його заяву.
За словами глави уряду, офіційний Загреб продовжить допомагати Києву, як і раніше — економічно, фінансово, військово і гуманітарно, але без прямої участі у війні.
Пленкович також нагадав, що в грудні 2022 року в парламенті Хорватії забракло лише чотири голоси, щоб схвалити участь їхньої країни в тренувальній місії EUMAM для українських солдатів.
Команда Мілановича одразу виступила з жорстким коментарем.
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Зоран Міланович переконує в тому, що якби не було хорватського парламенту і президента республіки, очевидно, що “Пленкович безпосередньо втягнув би Хорватію у війну в Україні”.
Що важливо розуміти, конфлікт між Пленковичем і Мілановичем через війну в Україні триває від початку російської агресії проти України в лютому 2022 року.
Пленкович звинувачує Мілановича в "русофільстві" і раніше заявляв, що той "діє як якийсь кремлівський достойник".
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