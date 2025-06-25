В Забайкальском крае РФ бушует пожар на складе боеприпасов — видео

В Забайкальском крае РФ утром 25 июня прозвучала серия мощных взрывов на одном из складов с оружием. Позже там начался пожар.
Главные тезисы
- В Забайкальском крае произошел пожар на складе боеприпасов после серии взрывов утром 25 июня.
- Пожар будто бы был вызван ландшафтным пожаром, который привел к подрыву неразминированных боеприпасов.
- Свидетели зафиксировали не менее 50 взрывов, и в настоящее время территория оцеплена.
В Забайкальском крае РФ раздаются взрывы и бушует пожар
По официальным данным, предварительно причиной возгорания стал якобы ландшафтный пожар — горела сухая трава и в поле начали рваться неразминированные боеприпасы.
Очевидцы сообщали по меньшей мере о 50 взрывах.
В настоящее время территория возле воинской части в Большой Туре оцеплена. Для тушения пожара привлекли военные вертолеты Ми-8, также в МЧС готовят пожарные самолеты — ИЛ-76 и Бе-200.
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