У Забайкальському краї РФ вирує пожежа на складі боєприпасів — відео
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У Забайкальському краї РФ вирує пожежа на складі боєприпасів — відео

Росія
Джерело:  online.ua

У Забайкальському краї РФ вранці 25 червня, пролунала серія потужних вибухів на одному зі складів зі зброєю. Пізніше там почалася пожежа.

Головні тези:

  • У Забайкальському краї РФ вранці 25 червня лунали потужні вибухи на складі зі зброєю.
  • Пожежа виникла через ландшафтну пожежу, яка спричинила рвання нерозмінованих боєприпасів.
  • Очевидці фіксували щонайменше 50 вибухів, а наразі територія навколо військової частини у Великій Турі оточена.

У Забайкальському краї РФ лунають вибухи і вирує пожежа

За офіційними даними, попередньо причиною займання стала нібито ландшафтна пожежа – горіла суха трава і в полі почали рватися нерозміновані боєприпаси.

Очевидці повідомляли щонайменше про 50 вибухів.

Наразі територія біля військової частини у Великій Турі оточена. Для гасіння пожежі залучили військові гелікоптери Мі-8, також у МНС готують пожежні літаки – ІЛ-76 та Бе-200.

Варто зазначити, що у 2014 році ці склади через лісову пожежу вже горіли, тоді внаслідок вибухів загинули 10 людей. Тоді загинули 10 людей, все село евакуювали. Від вибухів постраждали кілька будинків та школа.

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