У Забайкальському краї РФ вирує пожежа на складі боєприпасів — відео

У Забайкальському краї РФ вранці 25 червня, пролунала серія потужних вибухів на одному зі складів зі зброєю. Пізніше там почалася пожежа.
Головні тези:
- У Забайкальському краї РФ вранці 25 червня лунали потужні вибухи на складі зі зброєю.
- Пожежа виникла через ландшафтну пожежу, яка спричинила рвання нерозмінованих боєприпасів.
- Очевидці фіксували щонайменше 50 вибухів, а наразі територія навколо військової частини у Великій Турі оточена.
У Забайкальському краї РФ лунають вибухи і вирує пожежа
За офіційними даними, попередньо причиною займання стала нібито ландшафтна пожежа – горіла суха трава і в полі почали рватися нерозміновані боєприпаси.
Очевидці повідомляли щонайменше про 50 вибухів.
Наразі територія біля військової частини у Великій Турі оточена. Для гасіння пожежі залучили військові гелікоптери Мі-8, також у МНС готують пожежні літаки – ІЛ-76 та Бе-200.
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