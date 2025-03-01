В Запорожье горит многоэтажка в результате атаки дрона РФ — видео

Вечером 1 марта российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.
Главные тезисы
- Жилой дом в Запорожье загорелся из-за атаки российского дрона вечером 1 марта.
- Глава Запорожской ОВА подтвердил факт атаки и информировал об обстановке на месте происшествия.
Российский дрон атаковал многоэтажку в Запорожье
Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Глава ОВА уточнил, что по состоянию на данный момент у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара по городу.
Перед этим Федоров сообщал о работе ПВО. Отметим, что местные каналы пишут, что удар был нанесен дроном.
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