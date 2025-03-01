В Запорожье горит многоэтажка в результате атаки дрона РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожье горит многоэтажка в результате атаки дрона РФ — видео

Иван Федоров / Запорожская ОВА
пожар
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Вечером 1 марта российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.

Главные тезисы

  • Жилой дом в Запорожье загорелся из-за атаки российского дрона вечером 1 марта.
  • Глава Запорожской ОВА подтвердил факт атаки и информировал об обстановке на месте происшествия.

Российский дрон атаковал многоэтажку в Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. В результате удара возник пожар. На место выехали спасатели и медики.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Глава ОВА уточнил, что по состоянию на данный момент у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара по городу.

На месте попадания дежурит бригада скорой помощи.

Перед этим Федоров сообщал о работе ПВО. Отметим, что местные каналы пишут, что удар был нанесен дроном.

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