В Запорожье горит многоэтажка в результате атаки дрона РФ — видео

Вечером 1 марта российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.

Российский дрон атаковал многоэтажку в Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. В результате удара возник пожар. На место выехали спасатели и медики. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

Глава ОВА уточнил, что по состоянию на данный момент у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара по городу.

На месте попадания дежурит бригада скорой помощи. Поделиться

Перед этим Федоров сообщал о работе ПВО. Отметим, что местные каналы пишут, что удар был нанесен дроном.