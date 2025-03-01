У Запоріжжі горить багатоповерхівка внаслідок атаки дрона РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Запоріжжі горить багатоповерхівка внаслідок атаки дрона РФ — відео

Іван Федоров / Запорізька ОВА
пожежа

Ввечері 1 березня російські окупанти завдали удар по житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Головні тези:

  • У Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерхівці через атаку російського дрона.
  • Глава Запорізької ОВА підтвердив факт атаки та пояснив ситуацію.
  • Рятувальники і медики виїхали на місце події для надання допомоги.

Російський дрон атакував багатоповерхівку у Запоріжжі

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Глава ОВА уточнив, що станом на цю хвилину у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по місту.

Наразі на місці влучання чергує бригада швидкої допомоги.

Перед цим Федоров повідомляв про роботу ППО. Зазначимо, що місцеві канали пишуть, що удар було завдано дроном.

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