У Запоріжжі горить багатоповерхівка внаслідок атаки дрона РФ — відео

Ввечері 1 березня російські окупанти завдали удар по житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Російський дрон атакував багатоповерхівку у Запоріжжі

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

Глава ОВА уточнив, що станом на цю хвилину у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по місту.

Наразі на місці влучання чергує бригада швидкої допомоги. Поширити

Перед цим Федоров повідомляв про роботу ППО. Зазначимо, що місцеві канали пишуть, що удар було завдано дроном.