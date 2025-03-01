У Запоріжжі горить багатоповерхівка внаслідок атаки дрона РФ — відео

Ввечері 1 березня російські окупанти завдали удар по житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки сталася пожежа.
Головні тези:
- У Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерхівці через атаку російського дрона.
- Глава Запорізької ОВА підтвердив факт атаки та пояснив ситуацію.
- Рятувальники і медики виїхали на місце події для надання допомоги.
Російський дрон атакував багатоповерхівку у Запоріжжі
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Глава ОВА уточнив, що станом на цю хвилину у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по місту.
Перед цим Федоров повідомляв про роботу ППО. Зазначимо, що місцеві канали пишуть, що удар було завдано дроном.
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