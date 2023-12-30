В Запорожье и Днепре раздались взрывы

По всей территории Украины утром 30 декабря была объявлена воздушная тревога из-за вероятных пусков ракет преступной армией РФ. Сообщается о взрывах в Днепре и Запорожье.

Что известно о ситуации в Днепре и Запорожье

По информации представителей командования Воздушных сил ВСУ, в Запорожье был слышен звук взрыва.

Кроме этого корреспонденты "Общественного" сообщили о взрыве в Днепре.

В Воздушных силах по состоянию на 11:45 сообщали о возможном запуске российскими оккупантами ракеты Х-59 в направлении Днепра.

Официальные лица, или военное руководство Украины пока никак не комментировало ситуацию в обоих городах.

Воздушную тревогу по всей Запорожской области объявили еще в 10 часов 30 минут из-за взлета в небо российского МиГ-31К, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

В настоящее время во всех областях Украины, кроме Харьковской и Донецкой, объявлен отбой воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждают о риске применения врагом баллистического вооружения.

В ООН отреагировали на массированные атаки армии РФ по Украине

По словам представительницы Великобритании в ООН Барбары Вудворд, единственным источником горя, страданий и трагедий в Украине есть преступная агрессия оккупационной российской армии.

В то же время, помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари после заседания Совбеза ООН констатировал, 2023 год для украинцев заканчивается "трагически".

Трагично, что 2023 год заканчивается так же, как и начался - разрушительным насилием против народа Украины, - подчеркнул представитель ООН. Поделиться

Россия второй год подряд заставляет украинцев праздновать зимние праздники в бомбоубежищах, разбирая завалы, отыскивая и пряча жертв агрессии РФ, еще и на холоде, акцентировал он.

Большинство членов Совбеза, включая США, Францию и Великобританию, осудили массированную атаку РФ на Украину.