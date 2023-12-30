У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи

По всій території України зранку 30 грудня було оголошено повітряну тривогу через ймовірні пуски ракет злочинною армією РФ. Повідомляється про вибухи у Дніпрі та Запоріжжі.

Що відомо про ситуацію у Дніпрі та Запоріжжі

За інформацією представників командування Повітряних сил ЗСУ, у Запоріжжі було чутно звук вибуху.

Окрім цього кореспонденти “Суспільного” повідомили про вибух у Дніпрі.

У Повітряних силах станом на 11:45 повідомляли про ймовірний запуск російськими окупантами ракети Х-59 у напрямку Дніпра.

Офіційні особи, або ж військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало ситуацію в обох містах.

Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили ще о 10 годині 30 хвилин через зліт у небо російського МіГ-31К, що є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал”.

Наразі в усіх областях України, окрім Харківської та Донецької, оголошено відбій повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про ризик застосування ворогом балістичного озброєння.

В ООН відреагували на масовані атаки армії РФ по Україні

За словами представниці Великої Британії в ООН Барбари Вудворд, єдиним джерелом горя, страждань та трагедій в Україні є злочинна агресія окупаційної російської армії.

Водночас помічник Генерального секретаря ООН Халед Хіарі після засідання Радбезу ООН констатував, 2023 рік для українців закінчується "трагічно".

Трагічно, що 2023 рік закінчується так само як і розпочався - руйнівним насильством проти народу України, - підкреслив представник ООН. Поширити

Росія другий рік поспіль змушує українців святкувати зимові свята у бомбосховищах, розбираючи завали, шукаючи та ховаючи жертв агресії РФ, ще й на холоді, акцентував він.

Більшість членів Радбезу, включаючи США, Францію та Великобританію, засудили масовану атаку РФ на Україну.