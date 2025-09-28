В Запорожье увеличилось количество раненых после массированного обстрела РФ

Число пострадавших в результате утренней атаки РФ на Запорожье возросло до 34.
Главные тезисы
- В результате утренней атаки РФ на Запорожье количество пострадавших достигло 34 человек.
- Из них шесть раненых, в том числе трое детей, находятся в госпитале, а 28 человек получают амбулаторное лечение.
- Медики уже предоставили пострадавшим всю необходимую помощь после атаки российских войск в Запорожье.
Россия атаковала Запорожье: количество раненых возросло
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
По данным ОВА, 28 человек на амбулаторном лечении. Медики предоставили им всю необходимую помощь.
Российские войска атаковали Запорожье в ночь на 28 сентября, была информация, что количество раненых в результате российской атаки на Запорожье увеличилось до 31, из них трое — дети.
