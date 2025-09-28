В Запорожье увеличилось количество раненых после массированного обстрела РФ

Число пострадавших в результате утренней атаки РФ на Запорожье возросло до 34.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

До 34 выросло количество пострадавших в результате утренней атаки россиян на Запорожье. Шесть раненых госпитализированы, в том числе и трое детей. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

По данным ОВА, 28 человек на амбулаторном лечении. Медики предоставили им всю необходимую помощь.

Российские войска атаковали Запорожье в ночь на 28 сентября, была информация, что количество раненых в результате российской атаки на Запорожье увеличилось до 31, из них трое — дети.