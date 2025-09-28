В Запорожье увеличилось количество раненых после массированного обстрела РФ
В Запорожье увеличилось количество раненых после массированного обстрела РФ

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Читати українською

Число пострадавших в результате утренней атаки РФ на Запорожье возросло до 34.

Главные тезисы

  • В результате утренней атаки РФ на Запорожье количество пострадавших достигло 34 человек.
  • Из них шесть раненых, в том числе трое детей, находятся в госпитале, а 28 человек получают амбулаторное лечение.
  • Медики уже предоставили пострадавшим всю необходимую помощь после атаки российских войск в Запорожье.

Россия атаковала Запорожье: количество раненых возросло

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

До 34 выросло количество пострадавших в результате утренней атаки россиян на Запорожье. Шесть раненых госпитализированы, в том числе и трое детей.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

По данным ОВА, 28 человек на амбулаторном лечении. Медики предоставили им всю необходимую помощь.

Российские войска атаковали Запорожье в ночь на 28 сентября, была информация, что количество раненых в результате российской атаки на Запорожье увеличилось до 31, из них трое — дети.

